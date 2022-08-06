دنيا سمير غانم تطيح بـ كريم عبد العزيز وأحمد عز سريعا

سرعان ما أطاحت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم بالنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بعد دخولهما مسابقة الأفلام السينمائية.

عرض فِيْلم “تسليم الناس” للمخرجة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ليلة الأربعاء الماضي، لكن بعد يومين من إطلاقه حقق إيرادات يومية تجاوزت مليوني جنيه فِيْ 48 ساعة، أكثر من ( 100،000 دولار). ).

اضطر فِيْلم “كيرة والجن” للمخرجين كريم عبد العزيز وأحمد عز إلَّى التراجع إلَّى المركز الثاني بـ 921 ألف جنيه (48 ألف دولار)، لكنه احتفظ بالمركز الأول فِيْ قائمة أكثر أفلام العيد. موسم الأضحى بإجمالي 98 مليون جنيه و 153 ألف جنيه. (أكثر من خمسة ملايين دولار).

احتل فِيْلم تامر حسني “أحبك” المرتبة الثانية فِيْ قائمة إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى، محققًا 44 مليون جنيه إسترليني و 527 ألف جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار) منذ طرحه فِيْ 7 يوليو الماضي. بينما تراجع إلَّى المركز الرابع على مستوى الأرباح اليومية بـ 348 ألف جنيه (18 ألف دولار).

بالعودة إلَّى فِيْلم “تسليم الناس” الذي صورت فِيْه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ولوسي ومحمد عتاقة وعمرو وهبة والراحلة دلال عبد العزيز كضيف شرف الذي صور مشاهده قبل الانهِيْار الصحي. . مما أدى إلَّى وفاتها لاحقًا. الفِيْلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور عبر حسابها على انستجرام أثناء مشاهدة الفِيْلم برفقة مجموعة من الفنانين، مع زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي حضرها. كَمْا شارك صورة لنفسه مع والديه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وعلقت دنيا قائلة “من أجمل صور إبداع المعجبين هِيْ” عائلتي “. بالأمس قبل عرض الفِيْلم ذهبت لزيارتهم لأنه كان معي قبل كل عمل يأتي لي وأنا. شعرت، أو ربما تخيلت، أنني سمعت صلاتك من أجلي، وهذه الصورة ليست حقيقية للأسف، لكن شعورك كان حقيقيًا جدًا. .

وأضافت “هم معي فِيْ كل الأوقات، وأتمنى لربنا أن يكونوا سعداء ومشرعين فِيْ مكانهم فِيْ الجنة إن شاء الله لأنهم أسعدونا طوال حياتهم وكانوا بجانبي فِيْ كل مكان. خطوة .. يرحمك الله حبيبي ويسعدك ويقدرني لإتمام رحلتك العظيمة بإذن الله “.