دنيا سمير غانم تكشف تفاصيلا عَنّْ ابنتها وشقيقتها إيمي.. وتدافع عَنّْ شيرين

تحدثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عَنّْ العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الفنية والخاصة لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكذلك شقيقتها إيمي، وغيرها من جوانب حياتها.

كشفت دنيا أن ابنتها “كايلا” تبلغ من العمر 8 سنوات ولديها موهبة فِيْ الغناء، وذوق للموسيقى، وحب للفن، لكن ابنتها لم تدرك ذلك بعد، وتمنت ألا تفعل ذلك. اتخاذ قرار محدد. صفة لها وهِيْ التردد، فتعلق قائلة “محباش يأخذني بطيئاً ومتردداً. وخذيها لأرتاح لأني أفكر كثيراً”.

وأشادت بزوجها الإعلامي رامي رضوان، قائلة إنها تحبه لصفات كثيرة. أحدها أنه منظم للغاية ولديه مزيج من التبجيل والاحترام مع الكبار وحب الفكاهة والضحك مع الأصدقاء (أكثر نشاطًا مني).

دنيا سمير غانم تتحدث عَنّْ الصفات المشتركة مع أختها إيمي

وأشارت دنيا سمير غانم، خلال تصريحاتها لراديو “الطاقة”، إلَّى أنها وشقيقتها إيمي لا تتبعان روتينًا يوميًا، لكنهما تشتركان فِيْ الكثير من الاهتمامات والعادات، ومن أبرزها البقاء فِيْ المنزل لفترات طويلة “. فِيْ المنزل “. “

وأشارت إلَّى أنها وشقيقتها فضلتا البقاء فِيْ المنزل منذ صغرهما ومشاهدة وتقليد فوازير وبطوطة ونيللي وشريهان.

وأشار إلَّى أنه بعد رحيل والديه وجد العديد من الصفات فِيْ شخصيته وفِيْ شقيقته إيمي، والأخيرة تعتني بمن حولها كَمْا فعلت والدتها دلال عبد العزيز.

وأثنى على طريقة والده الراحل سمير غانم فِيْ تربيتها “بابي كان مركزًا معَنّْا طوال الوقت، وأنت تفعل ما تريد، كان مليئًا باحتياجات جميلة، خاصة فِيْ التعليم، وكان أعز أصدقائنا. “

وتابع “بالنسبة لمامي، من أجمل الأشياء التي تخبرنا بها هُو إحساسي أن ربنا معك مهما كان الموقف سواء كان جيدًا أو سيئًا فهُو سيدعمك ويجعلك تمشي جيدًا. . “

كَمْا أوضحت دنيا سمير غانم أنها تلقت عروضاً كثيرة لتقديم حياة عائلتها الشخصية كـ “عائلة فنية” لكنها قوبلت بالرفض، وعلقت “ليس الأمر فِيْ عقولنا”.

دنيا سمير غانم تدافع عَنّْ شيرين عبد الوهاب

وفِيْ أمر آخر فِيْ تصريحاتها دافعت الفنانة دنيا سمير غانم عَنّْ النجمة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات التي مرت بها مؤخرًا.

قالت دنيا “شيرين قمر تقول وتفعل ما تريد .. أنا أنتظر أغانيها وهذا الصوت يجب أن يحفظ”.

كَمْا علق مازحا على قوله “ساحل الشر” “أنا فِيْ روح الساحل ولكن بفضل قاعدة فِيْ المنزل، لكني لا أعرف بيتنا على ساحل الخير أو الشر. “

قدمت دنيا سمير غانم نصائح للفتيات حول ضرورة إنهاء تعليمهن واختيار شكل مستقبلهن قبل انتظار الحب والزواج “الشيء الصحيح الذي يجب أن أقوله لأصدقائي هُو أن تنهِيْ الفتاة تعليمها الأول ولا مشكلة فِيْ ذلك. أنت تحب، ولكن عليك أن تصنع كيانك الأول وترى ما تحب وما تريد العمل عليه “.