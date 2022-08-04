دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الجمهُور على هامش عرض “تسليم أهالي”

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وزميلها هشام ماجد، والمخرج عمرو سلامة، فِيْ حفل منتصف الليل بمول مصر، لعرض فِيْلم “تسليم الناس”.

وجمعت المصادفة أبطال فِيْلم “تسليم الناس” وأبطال فِيْلم “يوم للموت” بطولة محمد كريم، حيث أقيم العرض الخاص للفِيْلم فِيْ نفس المسرح، وشهد حضور ليون رايبونسون. . وبروك بتلر والمخرج ويس ميلر.

حرصت دنيا سمير غانم وزملاؤها على التقاط الصور مع الجمهُور بعد أن احتشدوا حولهم، وقدموا التهاني والتبريكات على طرح الفِيْلم التجاري فِيْ دور العرض.

افتتح فِيْلم “Delivery of People” فِيْ دور العرض يوم الأربعاء للمنافسة فِيْ موسم الصيف، وقرر منظمو الفِيْلم إهدائه للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز اللتين شاركا فِيْ بطولته، وانتهى الأمر بتصويره. قبل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والتي تسببت فِيْ وفاتها.

كانت دنيا قد بعثت برسالة لوالدتها دلال عبد العزيز قبل أن تعرض أخيرًا فِيْلم “توصيل شعبي” قائلة “أحبك يا أمي .. أجمل وأخف دماء فِيْ العالم .. أشكرك على وجودك هناك. – جانبي فِيْ الفِيْلم، أنت وطفلي حبي. فكر فِيْك بابتسامة وضحكة من القلب وسيرة ذاتية جيدة “.

تجسد دلال شخصية والدة زاهِيْة، التي تؤدي دورها دنيا سمير غانم، كَمْا ظهرت فِيْ البرومو عَنّْدما تزوجت بيومي فؤاد والد هشام ماجد.

ونشرت دنيا عبر حسابها على انستجرام صوراً مع هشام ماجد خلف كواليس الفِيْلم وعلقت “فِيْلم تحرير شعب اليوم بإذن الله يدعونا”.

على جانبك؛ روج الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي على موقع فِيْسبوك، لفِيْلمه الجديد “إيصال الناس”، وعلق عليه “تسليم الشعب يوم 3 أغسطس فِيْ مصر وجميع دور السينما فِيْ الوطن العربي بإذن الله. . “

الفِيْلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور المسرحية حول قِصَّة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل طبيبًا بشريًا بالهجرة إلَّى كندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فِيْ حياة الزوجين وتتبعهما فِيْ كل مكان.