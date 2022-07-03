أعربت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عَنّْ سعادتها بتقديم أغنية “جو مصري” ضمن حملة ترويجية قامت بها وزارة السياحة، مشيرة إلَّى أنها استمتعت بها واستعدت لغنائها عَنّْد الاتصال بها.

وأضافت دنيا، فِيْ تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحكاية”، أن ما أحبته فِيْ الأغنية كان حديثها عَنّْ السياحة، وكلماتها كانت سهلة وحقيقية، وعلقت “تتحدث عَنّْ المتعة فِيْ الصيف واليوم الذي أنا فِيْه. لا اريد السهر حتى الفجر شعرت انها لذيذة ولحنها صيفِيْ فرفوش واستمتعت بغنائها “.

ولفت إلَّى أن الأغنية كانت عبئًا، وتم تصويرها فِيْ القاهرة والساحل والجونة، معربًا عَنّْ أمله فِيْ أن يزور جامية مصر، لأنها تحتوي على أماكن جميلة.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها لم تتردد عَنّْدما قدمت لها الأغنية ولا تتردد فِيْ فعل أي شيء يتعلق بمصر.

كَمْا أشار إلَّى أنه يركز على مسرحية، وسيكون من المهم إعادة المسرح مرة أخرى، والذي سيعرض خلال موسم الصيف، وقال “أحاول استكَمْال طريق أبي فِيْ المسرح، والرب، المسرح سيعود إلَّى الأيام الخوالي “.

وكان قد أُعلن مؤخراً عَنّْ مشاركة دنيا سمير غانم للمرة الأولى فِيْ مسرحية بعَنّْوان “روحي أنا”، مع علي ربيع وبيومي فؤاد، وستتضمن المسرحية عروضاً وأغنيات متنوعة ولا تزال فِيْ مرحلة البروفة.

فِيْ غضون؛ تقرر تأجيل عرض فِيْلم دنيا سمير غانم الجديد “تسليم الناس” خلال موسم عيد الأضحى، يشارك فِيْ بطولته الفنان هشام ماجد، دون تحديد مَوعِد عرضه، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الجليل. -حلاوي.

كشف مصدر مقرب من الفنانة دنيا سمير غانم، أن الاتجاه العام لفِيْلم “تسليم الناس” تقرر عدم عرضه فِيْ موسم أفلام عيد الأضحى. وبما أن هناك أيضًا نجومًا كبارًا يتنافسون على إيرادات الموسم، وقد يصيب الفِيْلم نوعًا من الظلم، فقد تم تأجيله حتى إشعار آخر، فِيْما تسود بعض الآراء حول عرضه مع بداية موسم الصيف.

تدور قِصَّة فِيْلم “توصيل الناس” حول إطار كوميدي رومانسي، حيث تظهر قِصَّة زوجين يحلمان بالسفر إلَّى كندا، والزوج يعمل طبيب بشري، يلعب دوره الفنان هشام ماجد، لكن امرأة. . فِيْ حياة الزوجين ويتبعهما فِيْ كل مكان ويدمر حلمهما بالهجرة.