دنيا سمير غانم هكذا أتواصل مع والداي.. وشبابي كان يُدفن تحت الباروكة والجلابية

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أنها تتواصل مع والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد وفاتهما من خلال فنها، وعلقت قائلة “أشعر أنني أريد الفن وهذا ما يسعدني من أجلهما.

وأضافت دنيا أن طريقة تفكيرها الفنية تغيرت بعد مغادرة والديها، قائلة إنه بعد التجربة التي مرت بها مع والدها ووالدتها، شعرت أنها بحاجة إلَّى تقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عَنّْها.

دنيا سمير غانم تتحدث عَنّْ الانسحاب من التعاون مع هشام جمال

وبشأن حَقيْقَة أنها لم تكن حرة خلال تعاونها مع المنتج والممثل هشام جمال، علقت الفنانة المصرية “لا أقصد ذلك بالمعَنّْى الحرفِيْ، لكن العديد من الظروف التي مررت بها فِيْ حياتي الشخصية عانت من ذلك. لم يحدث. لقد أتاح لي الفرصة لتقديم كل ما حلمت به بشكل فني “.

دنيا سمير غانم، أثناء استضافتها حلقة خاصة على Radio Energy، روت مشاهد التحضير لأغنية “Assib Nafsi وأنا نغني”، قائلة إنها فور سماعها مع الملحن عمرو مصطفى شعرت وكأنها تعبر عَنّْها. فِيْ هذه المرحلة ووافقوا على تقديمها على الفور.

وأضاف “شعرت أن الوقت كان ضدي وكان هناك الكثير من الأشياء التي كنت أرغب فِيْ القيام بها وتم تأجيلها، والآن أشعر أنني أريد أن أبقى حراً وأعمل مع أشخاص جدد”.

كَمْا ذكر أنه سيتعاون مع الموزع النابلسي فِيْ العديد من الأعمال بعد نجاح أغنية “عسيب نفسي وشغني”، وسيقدم أغاني أعماله الجديدة.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها متأكدة من أن أغنية “عسيب نفسي وسنغاني” ليست أغنية صيفِيْة، أو كَمْا وصفت “لا صيف ستايل”، لكنها أصرت على تأجيلها وتأجيلها.

وأشار إلَّى أنه اختار عرضها بصورة متحركة. لأنها كانت الأفضل فِيْ الشرح والتعبير عما تريد تقديمه وإيصاله للجمهُور من خلال أفكارها.

كَمْا أعرب عَنّْ سعادته بنجاح تجربته فِيْ الغناء مع أصحاب الهمم، متمنياً تكرار هذه التجربة بعد أغنية “نفس الحروف”.

كَمْا كشف عَنّْ قرب طرح أغنية جديدة اسمها “ننوح”، لكنه لم يحدد موقفه من المشاركة فِيْ الدراما الرمضانية المقبلة، وعلق قائلاً “ما زال بختار يربكني بين القيام بمسلسل أو فِيْلم مع مسرحي”.

دنيا سمير غانم تشيد بالفنانة الشابة رحمة أحمد بـ “مربوحه”

فِيْ سياق ذلك ؛ أشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد، التي لعبت دور شخصية قابلة للتمويل فِيْ الموسم السادس من مسلسل الكبير رهبة، قائلة إنها جميلة جدًا وقدمت الشخصية بطريقتها الخاصة، لكنها ليست النسخة الثانية من هدية. .

وحول تصريحه السابق عَنّْ البعوضة فِيْ موقع تصوير مسلسل الكبير أوي قال “قضية البعوض حقيقية جدا، وأي شخص فِيْ فريق التمثيل سيؤكد هذا الكلام”. أحب مسلسل الكبير أوي وقد حزنت عَنّْدما غادرت المسلسل لكن لدي أشياء أخرى كثيرة … دفن شبابي تحت الباروكة والجلابية “.