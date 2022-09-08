دنيا سمير غانم ومايان السيد تدعمان ميرفت أمين.. وتوفِيْق عبد الحميد يترك العكاز

قرر الممثل المصري توفِيْق عبد الحميد، أن ينزل العكاز الذي كان يسير معه، تضامنا مع الفنانة ميرفت أمين، التي تعرضت لمضايقات من قبل بعض أنصارها بعد تداول صور تعازيها من المخرج علي عبد الخالق.

وكتب عبد الحميد رسالة عبر صفحته على فِيْسبوك قال فِيْها “بصراحة بعد قضية التنمر التي تعرضت لها الفنانة ميرفت أمين بغض النظر عَنّْ مناسبة ظهُورها وعوامل الوقت التي لن يهرب منها أحد قررت عدم الظهُور”. مع عكاز فِيْ أي مناسبة عامة.

استدعاه الجمهُور للتعافِيْ من المرض وحظي بمئات الإعجابات والدعم من المعجبين، مستنكرين ما حدث بحق الفنانة ميرفت أمين، ومضايقتها.

دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين

على جانبك؛ ودعمت الفنانة دنيا سمير غانم ميرفت أمين قائلة على صفحتها على فِيْسبوك “أمي الثانية … بحبك الله يحفظك لي”، وبين الجملتين وضعت إيموجي أحمر. قلب.

حرص الممثل المصري طارق لطفِيْ على دعم ميرفت أمين ونشر صورة للأخيرة على حسابه على فِيْسبوك وعلق عليها قائلاً “ستظل بنت أحلامي”.

وجهت الفنانة ميان السيد، رسالة دعم للفنانة ميرفت أمين، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها “الجميلة ميرفت أمين الأيقونة”.

ميرفت أمين تعلق على أصداء صورها فِيْ الجنازة.

وكانت الفنانة ميرفت أمين قد ردت، عبر مداخلة هاتفِيْة فِيْ برنامج تليفزيوني، على انتشار صورها “فِيْ كل مرة أرى فِيْها أشياء غير صحيحة وغير مفهُومة، ولمدة 10 أيام ترددت إشاعة بأنني ماتت. كنتيجة لمرض صحي، فهم محرجون، ولا أعرف لماذا يضايقونني طوال الوقت، إنه فِيْ الجنازة يطلبون مني أن أذهب إلَّى مكياج كامل وأقول، “لا أعرف ماذا أفعل . ” يقلق.”

وأضاف “من ينشر إشاعة وفاتي لا يعلم أن هناك أشخاص أتواصل معهم، أو أن ابنتي فِيْ مكان ما. لا أعرف كَيْفَ أحمل.

وتابعت “كانت هناك شائعات فِيْ وقت سابق بأنني كنت أتعاطى أدوية لإنقاص الوزن وأجريت جراحة تجميلية، لكنني لم أتناول دواء لإنقاص الوزن ولم أجري جراحة تجميلية.