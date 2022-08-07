دنيا سمير غانم ويسرا وهنادي مهنا ونجمات أخريات يحتفلن بميلاد شيماء سيف

هنأ فنانون مختلفون زميلتهم الفنانة المصرية شيماء سيف بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، كَمْا تلقت مئات رسائل التهنئة من الجمهُور.

نشرت شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مقطع فِيْديو مضحك تلقته من متابعيها، تضمن العديد من اللقطات المضحكة لها، وعلقت عليه قائلة “أنتم يا رفاق خير أهل ضهر وسند. سعيد. “”. ، وفِيْ كل عام نجتمع معًا، وأشكرك يا جميلة ياندا، على عملك الشاق، صحيح أنني سأموت بينكَمْا.

كَمْا كان من أوائل الذين هنأوا شيماء الفنانة يسرا التي كتبت “شيمو روح قلبي وصاحبة قلب حياتي بيكي انت مليئة بالضحك والفرح كل عام وانت ناجحون وسعيدون يا عزيزتي شيمو فِيْ قلبي.

وكتبت النجمة دنيا سمير غانم “كل عام وأنت طيب أحلى وأحلى وأحلى هدوء فِيْ الدنيا إن شاء الله ربنا يفِيْ بكل ما تتمناه يا رب”.

أما الفنانة هنادي مهنا فقالت لها “كل عام وأنت طيب يا حبيبتي قلبي وأنا أحبك يا شوشو”.

وكتبت مي كساب كل عام وأنت طيب يا روح قلبي من الهُواء عزيزتي ومحبوبة.

وهنأت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي بقولها “أحبك يا أختي جدتي، بارك الله فِيْك بحبك”.

كَمْا تلقى العديد من التحيات من معجبيه وداعميه وزملائه فِيْ المجتمع الفني، متمنين له حياة سعيدة ونجاح دائم.

على الصعيد الفني، شاركت شيماء سيف، فِيْ رمضان الماضي، فِيْ مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، عتاقة، سامي مغاوري. ميسرة. ، عفاف مصطفى، جيهان الشمشرجي، ملك بدوي وفنانين آخرين، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، إنتاج مجموعة العدل، إنتاج جمال العدل.

تدور قِصَّة المسلسل فِيْ إطار اجتماعي خفِيْف، حول (فريدة) دورها يسرا، و (شيرين) التي تؤدي دور غادة عادل، وليلى التي تؤدي دور مي كساب، وهما ثلاثة. النساء اللواتي يعانين من الأرق وصعوبة النوم، والقدر يجمعهن للقتال. التجارب المهمة فِيْ حياتهم وتلك التجارب تساعدهم.

كَمْا شاركت شيماء مؤخرًا فِيْ جدة بمسرحية “عائلة تيس” التي تتضمن مواقف ساخرة مليئة بالمسلسلات الهزلية التي تجمع بين شخصية الثري “حشمت” الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبنائه الأربعة فِيْ محاولتهم ابتكار عملي. حلول لإنقاذهم من هذا الخطر.