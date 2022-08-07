دنيا وإيمي سمير غانم تحييان الذكرى السنوية الأولى لوفاة دلال عبد العزيز

أحيت الفنانة المصرية الشابة، إيمي سمير غانم، الذكرى الأولى لوفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تصادف يوم الأحد 7 أغسطس الجاري، متأثرة بمضاعفات فِيْروس كورونا.

وظهرت إيمي وهِيْ تحمل صورة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، دون التعليق على ذلك، فِيْما نشرت شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم صورتين لوالدتها.

وكتبت دنيا “يا رب اجعل مكانها فِيْ الجنة أعلى كَمْا دقات قلوبنا عليها اللهم ارحمها وأجعلها تذوق حلاوة الجنة وطيبة الجنة ونعيم الجنة.

وتعليقات نجوم الفن والمشاهِيْر والنجوم الذين تفاعلوا مع هذه الذكرى المؤلمة، سكبوا دعاء الرحمة والمغفرة للممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، ووصفها كثير منهم بأنها أم حنونة للجميع، تساعد الجميع. . من يسأل عَنّْ شيء، وكانت صاحبة ابتسامة استثنائية. .

واستذكر آخرون بعض الأعمال الدرامية والسينمائية التي شارك فِيْها، آملين الصبر والراحة لابنتيه دنيا إيمي، فِيْما طالب المتابعون الفنانة إيمي الآن بالعودة إلَّى نشاطها الفني بعد الذكرى الأولى لوفاة طفلتها. أم. وانها غير محصورة فِيْ البيت لان الجمهُور يفتقدها وعملها.

وكانت دنيا قد أعلنت فِيْ المقابلة التلفزيونية الأخيرة أن شقيقتها إيمي ستعود قريبًا إلَّى العمل الفني.

ويعرض فِيْلم “تسليم الناس” حاليًا فِيْ دور العرض، وهُو آخر فِيْلم شاركت فِيْه الفنانة دلال عبد العزيز قبل تعرضها لأزمة صحية.

الفِيْلم من بطولة ابنته دنيا سمير غانم التي تدور أحداثها حول قِصَّة زوجين، ويحلم الزوج الذي يعمل طبيباً بشرياً بالهجرة إلَّى كندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فِيْ حياة الزوجين وتتابع فِيْ كل مكان.

ويشارك فِيْ بطولة فِيْلم “تسليم الناس” دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، محمد عتاقة، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، سمير غانم، لوسي.