دهشة فِيْ النصر.. إصابة مسلي آل معمر قبل كلاسيكو الاتحاد

لأول مرة منذ توليه رئاسة نادي النصر، تغيب مصلي المعمر عَنّْ إحدى مباريات الفريق الكروي الأولى فِيْ مسابقة الدوري السعودي للمحترفِيْن.

فاز النصر، مساء الخميس، بأربعة أهداف دون رد على فريق نادي الباطن الأول لكرة القدم، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة، يحتل العالم “مؤقتًا” المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عَنّْ “الوصيف” الاتحاد، و 3 نقاط خلف “القائد” الشاب. .

* سبب غياب معمر عَنّْ حزب النصر والباطين

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الرياضية، سبب غياب عائلة معمر عَنّْ مباراة الفريق الأول لكرة القدم على نادي النصر، ضد الباطن.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن مدرب النصر يعاني من إصابة فِيْ الكتف. نصحه الأطباء بـ “الراحة” وعدم السفر فِيْ مهمة الفريق الأول.

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ويبدو أن الإصابات لا تريد الرحيل عَنّْ نادي النصر مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. لذلك تغيرت من لاعب إلَّى رئيس.

يشار إلَّى أن النصر يستعد لـ “مواجهة” شرسة ضد الفريق الأول لنادي الاتحاد، فِيْ مباراة كرة القدم السعودية الكلاسيكية، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ إطار اليوم الخامس من مسابقة روشان. الدوري.