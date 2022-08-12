دهشة فِيْ النصر والاتحاد.. معلومات خطيرة عَنّْ تسريبات قضية حمد الله

ظهرت تطورات جديدة على الساحة الرياضية السعودية، اليوم الجمعة، فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العلم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* أسرار جديدة فِيْ قضية النصر وعبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عَنّْ دفع النصر 3 ملايين ريال سعودي. من أجل “التسجيلات الصوتية” لمفاوضات القيادات النقابية مع الحمد الله.

وقال الشهري فِيْ تصريحات متلفزة “لدي معلومات .. أن إدارة نادي النصر لم تدفع ريالا واحدا للحصول على هذه التسجيلات”.

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من جهة أخرى، نقلت قناة “24 مبعدين”، نقلاً عَنّْ مصادر خاصة، معلومات بالغة الخطورة بخصوص تسريب “تحقيقات” لجنة الاحتراف فِيْ القضية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات فِيْ القضية تجاوزت 200 صفحة، وأنه من الـ 74 صفحة التي تم تسريبها، تم “قص” الكثير منها.

ورفضت المصادر الاتهامات الموجهة للنصر والاتحاد بأن أحدهما وراء تسريب التحقيقات. وقالت “هذه الوثائق تمر عبر إدارات كثيرة قبل أن تصل إلَّى الناديين وكان من الممكن تسريبها فِيْ أي وقت”.