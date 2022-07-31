دهنة من كريم بانثينول مرطب البشرة سيفعل هذه المعجزات فِيْ بشرتك من الأسبوع الأول

يعتبر كريم البانثينول من أفضل الكريمات الموجودة فِيْ الصيدليات لما له من استخدامات عديدة أخرى مفِيْدة ويمكن استخدامه بسهُولة وصنعه فِيْ وصفات البشرة والشعر باستخدامه وله فوائد عديدة للبشرة حيث يعمل على تقليل التجاعيد ويزيل حب الشباب و كَمْا أنه يزيل الشوائب والرؤوس، البشرة السوداء فعالة للغاية، ولهذا السبب حرصنا على تزويدك بوصفة علاجية يمكنك تجربتها الآن لبشرة خالية من التجاعيد والالتهابات، مع رقعة مضمونة 100٪ دون التسبب فِيْ أي ضرر. على الجلد من أي نوع.

الكثير من كريم البانثينول لترطيب البشرة

يعتبر كريم البانثينول من أفضل أنواع كريم البانثينول والأكثر استخدامًا لأنه مصنوع من مواد طبيعية ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة للبشرة، كَمْا يمكن استخدام كريم البانثينول للبشرة والجسم والشعر.

يتميز فِيْ الاستخدام ولا يسبب اي ضرر للجلد ويحتوي كريم البانثينول على العديد من المكونات الطبيعية المفِيْدة جدا للبشرة ويمكن مزج الكريم بمكونات طبيعية اخرى لنتيجة فعالة جدا.

يحتوي الكريم على فِيْتامين B5 المفِيْد للبشرة، حيث يساعد كريم البانثينول على تقليل ظهُور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويعالج حب الشباب، والبقع السوداء على الجلد، والرؤوس السوداء على الأنف والجلد.

مكونات وصفة كريم البانثينول

يعمل كريم البانثينول على جعل البشرة صافِيْة وخالية من أي مشكلة، ولهذا تسعى الكثير من الفتيات والنساء لاستخدامه من خلال وضعه فِيْ وصفات طبيعية مفِيْدة للبشرة، ومكونات وصفة كريم البانثينول

ملعقة كبيرة من كريمة البانثينول.

كبسولة فِيْتامين هـ.

ملعقة صغيرة نشاء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت جونسون.

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول