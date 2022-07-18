دهنه واحدة يومياً قبل النوم من الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم والتخلص من البقع الداكنة وشد ترهلات الوجه

الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم وإزالة العيوب وشد الوجه المترهلإذا كنت تعانين من ترهل الجلد أو ظهُور بعض التجاعيد أو الالتهابات، فإليك الحَلْ السحري وهُو البخور الذكوري، حيث أنه كلمة السر ومفتاح العلاج الطبيعي لمشاكل الجلد، حيث أن شجرته تحتوي على الراتنج الذي طبي. يستخدم العلماء فِيْ صناعة الكريمات ومستحضرات التجميل لأن البخور يحتوي على مكونات وعناصر تقلل الالتهاب وتحارب العديد من مشاكل الجلد مثل تقرحات الجلد والفِيْروسات والفطريات وتقليل التجاعيد ومنع ظهُورها وعلاج البقع. استخدام اللبان لتقشير البشرة وعلاجها.

الكولاجين السحري لتفتيح وشد البشرة والجسم.

يمكنك تناول ثلاث قطرات من زيت اللبان مع ملعقة ونصف من كريم التهاب العين وخلطها جيداً وتدليك بشرتك بها ليلاً ثم غسلها فِيْ الصباح لمنع ظهُور التجاعيد والخطوط وعلامات الشوائب. الشيخوخة. .

خلط اللبان الذكوري المغلي المنقوع بقطرات من زيت جوز الهند يؤدي إلى ترطيب البشرة وعلاج الالتهابات.

يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المستخرج من اللبان مع زيت المسك وإضافته إلى قطعة قماش نصف ساخنة لتطهِيْر البشرة والقضاء على الفطريات التي تسبب التهاب الجلد.

مزيج من العلكة لتقشير البشرة وعلاج الحروق وحب الشباب

كوب من دقيق الشوفان النيء.

8 قطرات من زيت اللبان.

كوب عسل.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب سكر بني

أربع قطرات من زيت اللافندر.

الطريقة والاستخدام

اطحن دقيق الشوفان والسكر البني جيداً.

أضيفِيْ باقي المكونات واخلطي كل شيء جيدًا للحصول على قوام كريمي ولذيذ.

ضعيه على الجلد بعد غسله بتدليك لطيف لمدة 7 دقائق.

اغسل الجلد بالماء الفاتر وكرر نفس الخطوات كل 4 أيام.

خلطة العلكة للرجال لشد الجلد وعلاج التجاعيد

المكونات

5 قطرات من زيت جوز الهند.

5 قطرات من زيت الأفوكادو.

10 قطرات من زيت اللبان.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

4 قطرات من زيت خشب الصندل.

نصف ملعقة زيت مر.

الطريقة والاستخدام