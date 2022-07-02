دوام الفحص الدوري فِيْ عيد الأضْحَى 2022/1443

يجب على مالكي السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن يكونوا على علم بمواعيد الفحص الدوري خلال عيد الأضحى 1443/2022، ولا يتوجهُوا إلى أي من مراكز التفتيش خلال فترة العطلة فِيْ هذه الأيام المباركة وهم على استعداد لتقديمها سعودية. قارئ بجميع تفاصيل العطلات لمراكز التفتيش الدوري مع ذكر.

الفحص الدوري للسيارة فِيْ السَعُودِيْة

تم إنشاء مراكز الفحص الدوري للسيارات داخل المملكة العربية السَعُودِيْة للتحقق من توفِيْر مستويات الأمن والسلامة المطلوبة فِيْ السيارات والتأكد من سلامة عناصر الطريق المختلفة، بما فِيْ ذلك المشاة والركاب والسائقون. المملكة العربية السَعُودِيْة للوصول إلى أكبر شريحة من أصحاب السيارات، والجدير بالذكر أن الفحص الفني هُو أحد شروط ترخيص السيارات فِيْ المملكة أيضًا.

مواعيد الامتحانات الدورية يوم عيد الأضحى 1443/2022

مراكز الفحص الدوري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لا تقبل السيارات خلال الإجازات، ولكن لم يتم الإعلان عن مَوعِد بدء إجازة عيد الأضحى للفحص الدوري فِيْ هذا الوقت ومن المتوقع أن يبدأ يوم الأحد 3 يوليو. 2022.

مَتَّى يبدأ الفحص الدوري بعد عيد الأضحى 1443/2022

لم تعلن مراكز وزارة التجارة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعد عطلة عيد الأضحى، لكن الجهات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لديها عطلة عيد الأضحى تنتهِيْ فِيْ 17 يوليو 2022 م. إلى 18 من شهر ذي الحجة 1443 هـ، ويستأنف العمل مرة أخرى من يوم الأحد إلى تاريخ 17 يوليو 2022 م.

مواعيد عمل الفحص الفني الدوري للسيارات بعد عيد الأضحى 1443/2022

تعيد مراكز الوزارة استلام جميع السيارات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى لعام 1443 هـ الموافق 2022 م. فِيْ الساعات القليلة القادمة.

فرع ساعات العمل من الأحد إلى الخميس ساعات العمل يوم السبت الباحة 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً أجوف 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً الخرج 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م الخرمة 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً الخفجي 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً الدمام 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م الراس 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً الرياض 1 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م الرياض 2 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م الطائف 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م شجاعة 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً القصيم 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م جامع 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً المدينة المنورة 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م الهفوف 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م أبها 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م بيشة 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً تبوك 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م جازان 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م جدة 1 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م جدة 2 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م وابل 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م حفر الباطن 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م عرعر 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً محايل عسير 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً مكة المكرمة 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م نجران 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م وادي الدواسر 0700 صباحا 0400 مساءً 0700 صباحا 0200 مساءً إيقاف 0700 صباحا 1100 مساءً 0700 صباحا 1000 م

المَوعِد الختامي للامتحان الدوري فِيْ المملكة 1443/2022

لا تقدم مراكز MOT فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أيًا من خدمات ما قبل المَوعِد لإجراء الاختبار، نظرًا لكثرة عدد السيارات التي تزور مراكز الفحص يوميًا. يؤدي حجز مَوعِد إلى تأخير إجراء الاختبار، بالإضافة إلى أن المراكز قد أكَمْلت اختبار عدد قليل من السيارات.

نهاية الفحص الدوري للسيارة 1443/2022

تقوم مراكز الفحص الدوري للسيارات بتحصيل الرسوم التالية فِيْ عام 1443 هـ الموافق 2022 م.

فئة السيارة رسوم الامتحان قبل الضرائب رسوم الامتحان بعد الضريبة ة الرسوم قبل الضرائب رسوم ة بعد الضريبة حافلة صغيرة 096 ريال سعودي 110.40 ريال سعودي 29 ريال سعودي 33.35 ريال سعودي الحافلة الكبيرة 205 ريال سعودي 235.75 ريال سعودي 62 ريال سعودي 71.30 جنون البقر حافلة متوسطة 141 ريال سعودي 162.15 ريال سعودي 42 ريال سعودي 48.30 سيب دراجة نارية 035 ريال سعودي 040.25 ريال سعودي 12 ريال سعودي 13.80 ريال سعودي سيارة صغيرة 073 ريال سعودي 083.95 ريال سعودي 24 ريال سعودي 27.60 ريال سعودي شبه مقطورة 184 ريال سعودي 211.60 ريال سعودي 55 ريال سعودي 63.25 ريال سعودي منزل متنقل 184 ريال سعودي 211.60 ريال سعودي 55 ريال سعودي 63.25 ريال سعودي النقل الثقيل 205 ريال سعودي 235.75 ريال سعودي 62 ريال سعودي 71.30 جنون البقر نقل صغير 096 ريال سعودي 110.40 ريال سعودي 29 ريال سعودي 33.35 ريال سعودي نقل متوسط 141 ريال سعودي 162.15 ريال سعودي 42 ريال سعودي 48.30 سيب

عدد مراكز المراقبة الدورية للسيارات

يمكننا التحدث إلى فريق خدمة العملاء بمراكز السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال رقم الهاتف 0112461220 مباشرة. كَمْا يمكننا تقديم الشكاوى وطرح الأسئلة والاستفسارات من خلال نظام خدمة العملاء الذي توفره إدارة مراكز التفتيش على موقعها الرسمي، ويمكننا التوجه مباشرة إلى هذا النظام “”.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مواعيد الامتحانات الدورية فِيْ عيد الأضحى، وساعات العمل الرسمية للفحص الدوري بشكل عام، ومَوعِد العودة للعمل بعد عيد الأضحى، كَمْا أرفقنا رقم مركز الفحص الدوري للسيارة.