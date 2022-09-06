دوام بنك الراجحي يوم السبت 2022 ، يعتبر بنك الراجحي من البنوك والمصارف ذات الاهمية الاقتصادية في المملكة السعودية ، ويعد هنالك الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات من العملاء داخل البنك الراجحي السعودي ، وبالتالي سنتعرف على أيام وساعات عمل مصرف الراجحي من يومي الجمعة والخميس من كل اسبوع ، و دوام مصرف الراجحي في الفروع النسائية وشروط فتح الحسابات في مصرف الراجحي ، تابعوا معنا .

مصرف الراجحي

تأسس مصرف الراجحي عام 1957 بقاعدة موظفين بسيطة توسعت بمرور الوقت لتصبح أحد أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية. يضم مصرف الراجحي الآن أكثر من 750 فرعا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 152 فرعا للسيدات، وأكثر من 4000 جهاز صراف آلي و 3 فروع خارج المملكة العربية السعودية في ماليزيا والكويت والأردن. كما يعتبر مصرف الراجحي من أهم الشركات المصرفية في المملكة بعد حصوله على ثقة العملاء بفضل ميزاته وخدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ساعات عمل مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي ساعات عمله خلال أيام الأسبوع على النحو التالي

مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس، حيث يبدأ العمل في فروع مصرف الراجحي من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.

الجمعة والخميس عطلة رسمية في معظم فروع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

مواعيد عمل مصرف الراجحي يوم السبت

يتيح لك مصرف الراجحي معرفة أوقات العمل والعطلات الرسمية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

أدخل اسم الفرع في موقع الفروع وصندوق الصراف الآلي كما هو موضح بالشكل أدناه.

انقر فوق بحث.

يظهر اسم الفرع بالإضافة إلى ساعات العمل على مدار الأسبوع كما هو موضح بالشكل أدناه.

مواعيد عمل مصرف الراجحي يوم السبت

حدد مصرف الراجحي ساعات عمل فروع مصرف الراجحي أيام السبت، وفي جميع أيام الأسبوع على النحو التالي

تبدأ ساعات عمل الفروع العامة لمصرف الراجحي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، من الأحد إلى الخميس ضمناً.

مواعيد العطلات الرسمية لفروع مصرف الراجحي يومي الجمعة والسبت في جميع أنحاء المملكة.

يُمنح موظفو مصرف الراجحي إجازة أسبوعية دورية تبدأ في الساعة 5 مساءً يوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد الساعة 9 صباحًا.

مواعيد عمل مصرف الراجحي يوم الخميس

حدد مصرف الراجحي ساعات عمل مصرف الراجحي يوم السبت عطلة رسمية للبنك، كما حدد ساعات عمل مصرف الراجحي يوم الجمعة عطلة، مع امكانية تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي والخدمات المصرفية الهاتفية تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. يتمثل عمله اليومي في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من خلال الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة من الأحد إلى الخميس، بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً كل يوم عمل، أي لمدة 5 أيام في الأسبوع فقط.

فرع مصرف الراجحي النسائي

تقدم فروع مصرف الراجحي للسيدات مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية في بيئة فريدة تتميز بالراحة التامة والخصوصية للعميلات من خلال فريق نسائي يقدم أهم النصائح فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والاحتياجات المالية.

أوقات عمل / دوام مصرف الراجحي فرع المرأة

حدد مصرف الراجحي ساعات العمل في الفرع النسائي على النحو التالي

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 930 صباحاً حتى 430 مساءً.

يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للعاملين في الفروع النسائية.

خدمات مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية المتميزة وهي كالتالي

سهولة تحويل الأموال عبر خدمة المباشر للأفراد.

سهولة استخراج كشوف الحساب الشهرية.

سهولة استلام بطاقة الصراف الآلي من خلال ماكينات الخدمة الذاتية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

إمكانية دفع الفواتير الشخصية الشهرية.

إمكانية فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

إمكانية السحب والإيداع النقدي باستخدام ماكينات الصرف.

إمكانية تحويل الأموال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

سهولة إيقاف أو تجميد حساب العميل إذا رغبت في ذلك.

قدرة العميل على فتح حساب ثان في مصرف الراجحي.

شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي

يشترط مصرف الراجحي على العملاء الراغبين في فتح حساب في كيانه والتمتع بمميزاته المختلفة، استيفاء الشروط التالية

الحد الأدنى لسن فتح الحساب مع مصرف الراجحي هو 15 سنة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة هوية سعودية أو بطاقة إقامة سارية المفعول إذا كان مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في خدمة الوصول الوطنية.

التسجيل في خدمة أبشر.

ملكية العميل بريد إلكتروني صالح.

يمتلك العميل رقم هاتف محمول نشط على شبكات الاتصالات السعودية.

عدم قدرة البعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين والرتب العسكرية ابتداء من لواء فما فوق على فتح حسابات في مصرف الراجحي.

عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على فتح حسابات في مصرف الراجي.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي للسيدات

يشترط مصرف الراجحي فتح حساب في مصرف الراجحي للسيدات لاستيفاء جميع النقاط والشروط التالية

العميلة تمتلك بطاقة هوية سعودية سارية المفعول أو بطاقة إقامة إذا كانت مقيمة في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

امتلاك عميل بريد إلكتروني فعال.

تسجيل العميل في خدمة أبشر.

يمتلك العميل رقم جوال مسجل في خوادم الاتصالات السعودية.

الإقرار بالأهلية القانونية الكاملة والصحة العقلية للتعامل مع الأموال.

ألا يشغل أي فرد من أسرة العميل منصبًا سياسيًا في الدولة.

دوام بنك الراجحي يوم السبت 2022 ، يعد مصرف راجحي من المصارف القديمة داخل المملكة العربية السعودية والذي يرجع الى سنة تأسيسه منذ 1957 ، ويعتبر احد أكبر البنوك داخل المملكة السعودية واهمها ، ويبلغ عدد فروعه الى قرابة 750 فروع في المملكة وهنالك فروع في الأردن والكويت وماليزيا .