دوري أبطال أوروبا على أي قناة ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد حول العالم لمعرفة القناة التي ستعرض دوري أبطال أوروبا والفرق المشتركة للعب داخل الدوري ، حيث هنالك العديد من القنوات التي تسعى جاهدة لنقل المباريات ، مما يجعل الكثير من الأشخاص الترقب الى معرفة القناة الناقلة للدوري ، و تعتبر من اللحظات المهمة كونها من ابرز البطولات العالمية ، تابعوا معنا .

دوري أبطال أوروبا 2023

دوري ابطال اوروبا من اهم الاحداث العالمية في مجال كرة القدم حيث تشارك العديد من الفرق الرياضية في دوري ابطال اوروبا بعد اجتياز مرحلة التأهيل وبعدها يتم تصنيف الفرق المشاركة الى مجموعات مختلفة تتنافس فيما بينها بالترتيب لتأخذ البطولة واللقب، وغالبًا ما تشارك الفرق هي الأكثر شهرة وقوة في مجال كرة القدم.

UEFA Champions League على أي قناة

من المقرر أن يتم بث دوري أبطال أوروبا UEFA عبر العديد من القنوات الفضائية المباشرة، على النحو التالي

شبكة beIN الرياضية القطرية.

قناة beIN الإخبارية.

موقع الهدف عبر خدمة البث المكتوبة.

باقة قنوات Movistar في اسبانيا.

قنوات RMC و BEIN.

قناة فارزيش الرياضية على الهولندية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

من المقرر الإعلان عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 يوم الخميس 25 أغسطس 2022 الساعة 1800 بتوقيت مصر، 1900 بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءاً بتوقيت أبوظبي، حيث تقام القرعة. في مدينة اسطنبول التركية. .

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023

وصنفت الفرق المشاركة في مباريات وبطولات الدوري الأوروبي 2023 ضمن أفضل وأقوى الفرق الرياضية التي تأهلت للمرحلة النهائية. سيتم شرح ترتيب الفرق على النحو التالي

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

ريال مدريد ليفربول بوروسيا دورتموند كلوب بروج اينتراخت فرانكفورت تشيلسي سالزبورغ سلتيك مدينة مانشستر برشلونة شاختار دونيتسك مرسيليا ميلان يوفنتوس انتر مكابي حيفا بايرن ميونيخ أتلتيكو مدريد نابولي فيكتوريا بلزن باريس سان جيرمان إشبيلية سبورتنج لشبونة اخطار بورتو لايبزيغ باير ليفركوزن كوبنهاغن اياكس توتنهام بنفيكا دينامو زغرب

دوري أبطال أوروبا على أي قناة ، يعتبر من البطولات البارزة في عالم كرة القدم ، والذي يتابعها الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم ، كما تعرفنا على الاندية المشاركة وأهم القنوات الإذاعية الناقلة وموعد عمل القرعة الخاصة بدوري الأبطال .