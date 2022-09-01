دوري روشن|مينا وبوبندزا.. الشباب بالقوة الضاربة أمام أبها

كشف فِيْسنتي مورينو، مدرب نادي الشباب، عَنّْ البداية الأحد عشر لفريق الشباب، والتي ستلعب ضد أبها، فِيْ إطار مباريات الجولة الثانية من دوري روشن “2022-2023”.

يستقبل فريق الشباب، اليوم الخميس، فِيْ تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الشباب بدعوة من نظيره أبها، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحلة” الرياضية.

وكان الشباب قد فاز بالدور الأول على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل صفر فِيْ مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي.

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– تشكيل المحجر الرسمي لمواجهة أبها ..

حارس المرمى كيم سونغ هِيْو.

خط الدفاع فواز الصقور – حسن طمبكتي – اياجو سانتوس – متعب الحربي.

خط الوسط حسين القحطاني – كريشوفِيْاك – جوانكا – كارلوس جونيور.

المهاجمون آرون بوباندزا سانتي مينا.

أبرم الشاب صفقات ساخنة خلال الميركاتو الصيفِيْ، حيث وقع 8 صفقات، وكان أبرز اللاعبين الذين وصلوا إلَّى الشباب هم “البولندي جيجوش كريشوفِيْاك، بقيمة 8 ملايين يورو، الجابوني آرون بوبيندزا، بقيمة 7 ملايين يورو، الحارس كيم. سيونغ جيو والمهاجم الإسباني سانتي مينا “.