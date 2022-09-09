دوري روشن| الاتحاد يعبر الرائد بـ”رأسية حجازي”

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد انتصارا 1-صفر على مضيفه الرائد فِيْ مباراة الفريقين ظهر اليوم “الجمعة”.

أقيمت مباراة الرائد والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وأحرز المدافع المصري أحمد حجازي هدف الاتحاد فِيْ الدقيقة 66 مستغلا ركلة ركنية من إيجور كورنادو ليسجل حجازي فِيْ الشباك.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الرائد بثلاث نقاط، ليحتل المركز العاشر.

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وكانت أفضل فرصة للاتحاد فِيْ المباراة فِيْ الدقيقة 13 بتمريرة من عبد الرزاق حمدالله إلَّى رومارينهُو الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة.

وسجل الاتحاد هدفا فِيْ الدقيقة 55 لخطأ من لاعب الرائد واجه المهاجم عبد الرزاق حمدالله، قبل أن يقرر الحكَمْ إلغاء الهدف لاختراق حمدالله.

وانتهت المباراة بإصابة خطيرة لمدافع الاتحاد أحمد شراحيلي، بعد تدخل عَنّْيف من الكسندرو ميريتا، لمغادرة ملعب المباراة، وشارك أحمد بامسعود كبديل فِيْ الدقيقة 25.

أثار حمدان الشمراني قلق جماهِيْر الاتحاد، بعد تدخل قوي من لاعب الرائد الذي غادر ملعب المباراة وعوض الناشري بديلا فِيْ الدقيقة 78.

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