دوري روشن| الاتفاق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الباطن

عقد فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم آخر دورة تدريبية له مساء الخميس، على ملعبه الاحتياطي، تمهِيْدا لاستضافة نظيره الوطني فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي للموسم الرياضي 2022-2023.

وكان رئيس النادي خالد الدبل قد عقد اجتماعا مع الفريق الأول قبل بدء التدريبات بقاعة اجتماعات النادي، أبرز خلاله أهمية المرحلة المقبلة، حيث يستقبل فارس الدهنه حفل الافتتاح. – مباريات باتين والرائد فِيْ الدمام والتي تتطلب مضاعفة الجهُود للفوز وصعود سلم الترتيب.

وأشاد الدبل بالأداء والروح القتالية العالية التي ظهرت بها فِيْ المواجهة الأخيرة مع الاتحاد والتي انتهت بالتعادل رغم ظروف الفريق.

على أرض الملعب، أكَمْل فارس الدهن استعداداته فِيْ ملعبه بتوجيه من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والتي تضمنت تمارين اللياقة البدنية مع الكرة ثم تدريب الفريق، وبعد ذلك طبق لاعبو الفريق سلسلة من الجمل التكتيكية قبل الانتهاء من المباراة. تمرين. مع قيام اللاعبين بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفِيْ سياق متصل، تم تنظيم القائمة القصيرة فِيْ المخيم الذي أقيم فِيْ أحد فنادق الشرقية حتى قبل مَوعِد مواجهة فارس الدهناء مع مرؤوسه الساعة 630 مساء غد الجمعة فِيْ مقر الأمير محمد بن. استاد فهد بالدمام.