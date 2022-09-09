دوري روشن| الاتفاق يهزم الباطن بهدفِيْن دون رد

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق على مضيفه الباطن بنتيجة 1-0 فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلَّى 4 نقاط فِيْ المركز السابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بلا نقاط فِيْ المركز الأخير.

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وسجل فِيْكتور دوس سانتوس الهدف الوحيد للمباراة فِيْ الدقيقة 66 بعد مراوغة دفاع الباطن ووضع الكرة على يمين الحارس.

وفِيْ الدقيقة 88 سجل يوسف نياكاتي الهدف الثاني لضربة الجزاء بعدما سدد الكرة بقوة على يمين الحارس.

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