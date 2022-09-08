دوري روشن| التعادل السلبي يحسم مواجهة الخليج والعدالة

وحسمت المواجهة بدون أهداف، أمام الخليج والعدالة، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة أضاف نادي الخليج أول نقطة له فِيْ الموسم ليصعد إلَّى المركز الثاني عشر، وارتفع رصيد العدالة إلَّى نقطة واحدة أيضًا فِيْ المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من كلا الفريقين، لكن محاولات تسجيل الأهداف باءت بالفشل، حيث كان كلوب ديل جولفو هُو الأخطر خلال المباراة.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

ويتوقع الخليج مواجهة قوية فِيْ المباراة المقبلة أمام نظيره الاتحاد، الخميس 15 سبتمبر، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي.

اقرأ أيضا …

“صورة مشوقة” .. جماهِيْر الزمالك تستفز الهلال أمام مقر المتصدر .. !!

سوبر لوسيل | دياز يكشف الفرق بين الهلال والزمالك .. يكشف الأدوار