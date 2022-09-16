دوري روشن| التعاون يتعادل مع ضمك بـ”رأسية وهدف خاطئ”

تعادل الفريق الكروي الأول لنادي التعاون مع نظيره داماك (1-1)، فِيْ مباراة الفريقين، ظهر اليوم “الجمعة”.

أقيمت مباراة التعاون والدمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وتقدم التعاون بهدف فِيْ الدقيقة 49 سجله ضمك عَنّْ طريق الخطأ، محاولاً إبعاد كرة عرضية من فهد الرشيدي.

ورد داماك بهدف معادلته فِيْ الدقيقة 70 عَنّْ طريق برونو دا سيلفا الذي استغل تمريرة عرضية ليسكن فِيْ الشباك.

ورفع التعاون رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليحتل المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، بينما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط.

أبرز فرص المباراة بين التعاون وعَنّْاقك

وفِيْ الدقيقة 19 سجل سميحان النابت هدفا لصالح التعاون قبل أن يقرر حكَمْ المباراة شطب الهدف بداعي التسلل.

وفِيْ الدقيقة 74 أهدر فِيْصل درويش فرصة خطيرة للتعاون، كونه وحيدًا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة فوق العارضة.

وفِيْ الدقيقة 84 كاد حسن قادش أن يسجل للتعاون بضربة رأس خطيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يخرج الحارس مصطفى زغبة الكرة ببراعة.

يشهد دوري روشان السعودي استراحة دولية عقب انتهاء منافسات الدور الرابع. نظرًا لالتزام فريقنا الوطني الأول بالدخول إلَّى معسكر تحضيري فِيْ إسبانيا، قبل كأس العالم قطر 2022.

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