دوري روشن| التعاون يضرب بقوة ويهزم الفتح بثنائية نظيفة

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي التعاون على مضيفه الفاتح بهدفِيْن دون رد، فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

واستضاف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة الفتح والتعاون، حيث تغلب الأخير بهدفِيْن بدون أهداف، ليضيف له أول ثلاث نقاط فِيْ دوري روشان السعودي.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وافتتح ليندر توامبا أهداف مباراة التعاون، فِيْ الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة قوية على يمين حارس الفاتح.

وفِيْ الدقيقة 57، تمكن فهد الرشيدي من تسجيل الهدف الثاني للسكري، بعدما كان الوحيد الذي سجل مرمى الفتح وراوغ المدافع ووضع الكرة فِيْ الشباك الفارغة لحارسه.

ويستقبل التعاون نظيره النصر، السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الدور الثاني من دوري روشان السعودي “2022-2023”.

إليكَمْ ترتيب دوري Roschen Pro League.