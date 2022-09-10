دوري روشن| التعاون يفرض التعادل أمام الفِيْحاء فِيْ الوقت القاتل

فرض الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، التعادل 1-1 مع مضيفه الفِيْحاء، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022.

وبهذه النتيجة رفع الفِيْحاء رصيده إلَّى نقطة واحدة فِيْ المركز الرابع عشر، فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما رفع التعاون رصيده إلَّى 7 نقاط فِيْ المركز الرابع.

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وسجل سلطان مندش هدف الفِيْحاء فِيْ الدقيقة 51 من المباراة بعد أن طارد هجوما من داخل منطقة الجزاء لينهِيْ بقوة فِيْ وسط المرمى.

وفِيْ الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن حسن قادش من تسجيل هدف التعادل لصالح التعاون بضربة رأس قوية على يمين حارس الفِيْحاء.

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