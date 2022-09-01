دوري روشن| الرائد يحقق الفوز الأول أمام الوحدة.. بـ”طرد وإصابة”

وتغلب فريق الرائد الكروي الأول على نظيره الوحدة (1-0) فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وأقيمت مباراة الرائد والوحدة ضمن الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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وسجل الروماني الكسندرو ميتريتا هدف الرائد فِيْ الدقيقة 62 بعد استغلال انحراف حارس الوحدة منير الكجوي عَنّْدما حاول صد تسديدة رائد الغامدي لتتبع تسديدة ميتريتا فِيْ الزاوية اليمنى.

وكان من المقرر أن يتلقى الرائد ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 59، قبل أن يقرر الحكَمْ عدم احتساب التسديدة بعد اللجوء إلَّى تقنية الفِيْديو VAR.

الإصابة والقذف

وشهدت المباراة إصابة الأكبر بابلو سانتوس، الذي غادر الملعب فِيْ الدقيقة 86، وشارك رينيه سانتوس كبديل له، فِيْ تبديل طارئ.

أبرز فرص المباراة جاءت فِيْ الدقيقة 90، للوحدة، بتمريرة عرضية من سلطان الأكوز ثم رأسية من أوسكار دوريتي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتألق الحارس المهاجم سيلفِيْو لونج عَنّْدما يسدد الكرة. .

وتابع الرائد المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 90 + 2، بعد حصول البديل رينيه سانتوس على بطاقة حمراء مباشرة بعد مهاجمته لاعب الوحدة.

ترتيب الرائد والوحدة فِيْ دوري روشان السعودي

– سجل الرائد أول 3 نقاط من مسيرته فِيْ الموسم الجديد من مسابقة دوري روشان السعودي، بعد خسارته أمام أبها بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ مباراة الجولة الأولى، والتي احتل فِيْها الرائد المركز العاشر فِيْ الترتيب. من المنافسة. .

من جهته، سجل الوحدة، الذي صعد مؤخرًا إلَّى دوري المحترفِيْن، الخسارة الثانية على التوالي، بعد خسارته مباراة الدور الأول أمام النصر بهدف نظيف.

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