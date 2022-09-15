دوري روشن| الرائد يفوز على الاتفاق بـ”ثنائية مغربية”

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الرائد فوزا بنتيجة 2-1 على مضيفه الاتفاق فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأقيمت مباراة الاتفاق والرائد فِيْ اليوم الرابع من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وتقدم الاتفاق بهدف من السويدي روبن كوايسون فِيْ الدقيقة 40 ثم عادل كريم بركاوي المغربي للرائد فِيْ الدقيقة 45 + 2 ثم أضاف المغربي محمد فوزير الهدف الثاني للرائد فِيْ الدقيقة 86 من الدقيقة. حفل. لعب.

ورفع الرائد رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثامن فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الاتفاق عَنّْد 4 نقاط، ليحتل المركز التاسع.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

8 رائد 4 اثنين 0 اثنين 0 6 9 الصفقة 4 1 1 اثنين 1 4

ابرز مناسبات مباراة الاتفاق والرائد

وكاد كريم البرقاوي أن يسجل للرائد فِيْ الدقيقة 22 تسديدة قوية من حارس الاتفاق.

فِيْ الدقيقة 41 كاد خوليو تافاريس أن يسجل للرائد من تسديدة منفردة قبل أن تصطدم الكرة بالقائم الأيسر.

وفِيْ الدقيقة 66 أصيب لاعب الاتفاق السنوسي هُوساوي بمغادرة ملعب المباراة على نقالة طبية بدلا من فهد غازي.

وفِيْ الدقيقة 68 أضاع نعيم السليطي فرصة لإبرام صفقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن تتخطى الكرة القائم الأيسر.

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