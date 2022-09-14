دوري روشن| الطائي “يصعق” الفتح بهدف جوميز ويقتحم المربع الذهبي

تغلب فريق كرة القدم الأول لنادي الطائي على ضيفه الفاتح بنتيجة 1-0، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلَّى 9 نقاط فِيْ المركز الثالث مؤقتا، حتى اكتمال باقي مباريات الجولة، فِيْما تجمد رصيد الفتح عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز التاسع.

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وسيطر نادي الفتح على كامل الشوط الأول، حتى منح الحكَمْ ركلة جزاء للفاتح فِيْ الدقيقة 37، والتي أضاعها مراد باتنة، بعد أن ارتطمت بوسط المرمى، وفِيْكتور براغا حارس المرمى. من الطائي يضيء فِيْ إزالته.

بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، حيث سجل هدفاً مبكراً عَنّْ طريق دينير جوميز، من رأسية قوية على يمين حارس الفاتح، بعد تلقي عرضية من الجناح الأيمن.

وكان الطائي قد بدأ مشواره فِيْ دوري الروشان السعودي بفوزه على الاتفاق بهدفِيْن، ثم انتصر على العدالة 1-0، قبل أن يخسر أمام الشباب (4-0) فِيْ الجولة الثالثة.

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