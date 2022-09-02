دوري روشن| الطائي يفوز على العدالة بـ”تيكي تاكا”

وتغلب الفريق الكروي الأول لنادي الطائي على نظيره العدالة (1-0)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وأقيمت مباراة الطائي والعدالة فِيْ الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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وسجل محمد حرزان هدف الطائي فِيْ الدقيقة 15 بعد جملة هجومية مميزة قادها أمير سعود بتمريرة 1-2 إلَّى مبينزا، ثم تمريرة لحرزان الذي أنهى داخل منطقة الجزاء معانقا الكرة. فِيْ الشباك

حقق الطائي فوزه الثاني على التوالي فِيْ دوري روشان السعودي، بعد فوزه على الاتفاق، فِيْ مباراة الجولة الأولى (2-1)، ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف على الشباب، والشباب. -هلال.

من جهته، تلقى العدالة الصاعد حديثاً الهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام الاتحاد بثلاث نقاط نظيفة، ليحتل المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.

أبرز مناسبات مباراة الطائي والعدالة

وفِيْ الثانية 20 كاد موسونا أن يسجل هدفا للطي من تسديدة فِيْ منطقة الجزاء قبل أن يضيء حارس المرمى بالعدالة بصد الكرة.

وفِيْ الدقيقة العاشرة نجح دفاع الطائي فِيْ إبعاد الكرة عَنّْ خط المرمى ردا على رأسية من العدالة.

فِيْ الدقيقة 19، هدد موسونا مرمى العدالة مرة أخرى بتسديدة خطيرة تصدى لها الحارس مياتوفِيْتش ببراعة، لترتد الكرة إلَّى موسونا الذي سدد الكرة بالقرب من القائم الأيمن.

فِيْ الدقيقة 57 تمكن دفاع العدالة من تغطية فرصة خطيرة من مبينزا لاعب الطائي الذي كان فِيْ وضع وحيد.

وفِيْ الدقيقة 77 كاد عبدالله اليوسف أن يسجل للعدالة بتسديدة مذهلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها الحارس فِيْكتور براغا برد فعل رائع.

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