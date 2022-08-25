دوري روشن| العدالة والاتحاد.. “التوقيت والقناة والتشكيل المتوقع”

ويستعد نادي الاتحاد لمباراته الأولى فِيْ “دوري الروشان السعودي”، بدعوة من فريق العدالة، مساء غد الجمعة، فِيْ منافسات الدور الأول.

وقعت “الاتحاد” 5 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ وهم لاعب الوسط المصري طارق حامد، والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا، والثلاثي المحلي أحمد الشراحيلي، وزكريا هُوساوي، ومحمد الصيعري.

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بالإضافة إلَّى هذه الخماسية، تناولت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الهِيْلي ضم ثنائي نادي الهلال “الحارس عبد الله الجدعاني، ووسط الميدان حمد العبدان”.

* مَوعِد المباراة والقناة الناقلة.

وتقام مباراة نادي العدالة والاتحاد فِيْ تمام الساعة 645 مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

قناة “SSC” تبث مباراة العدل والاتحاد. وهِيْ الناقل الحصري لأقوى منافسة فِيْ الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي.

* تشكيل نادي الاتحاد “المنتظر”.

ويغيب الاتحاد فِيْ مباراته ضد العدالة المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله المحتجز منذ 4 أشهر. فِيْ إطار قضيته ضد ناديه السابق النصر وكذلك “المصاب” عبد العزيز البيشي.

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

الخط الخلفِيْ حمدان الشمراني – احمد شراحيلي – احمد حجازي – مهند الشنقيطي.

موطئ قدم طارق حامد – برونو هنريكي.

لاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن العبود – إيغور كورنادو – هِيْلدر كوستا.

قلب الهجوم رومارينو.

تاريخ الصدامات بين العدل والنقابة.

منذ تطبيق نظام الاحتراف فِيْ 2008-2009، التقى العدالة والاتحاد فِيْ مباراتين فقط بالدوري.

وفِيْ المباراتين، فاز الاتحاد “مرة واحدة” وتعادل الأخرى مسجلا هدفِيْن، فِيْ وقت لم تهتز فِيْه الشباك أبدا.