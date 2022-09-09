دوري روشن| الفتح يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي

أجرى فريق نادي الفاتح لكرة القدم، مساء الجمعة، تدريباته على ملعب النادي الاحتياطي بالأحساء استعدادا لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل بالدور الرابع للسعودية. . دوري روشان.

ركز المدرب السيد دونيس على الجوانب الفنية من خلال تقسيم اللاعبين إلَّى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تخضع للتدريب على جوانب محددة.

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بعد ذلك، طبق دونيس تدريبات تكتيكية مختلفة وطبق العديد من الخطط الفنية، ثم أنهى التدريب بمناورة ركز خلالها على اللعب السريع.

كَمْا واصل اللاعب نوح الموسى برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي.

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