دوري روشن| النصر والوحدة.. “التوقيت والقناة وتشكيل متوقع مفاجئ”

ويستعد نادي النصر لخوض أولى مبارياته فِيْ “دوري الروشان السعودي”، حيث يستضيف فريق الوحدة، مساء غد السبت، ضمن منافسات الدور الأول.

وقعت النصر 4 اتفاقيات رسمية – حتى الآن -. وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

بالإضافة إلَّى هذه الرباعية، تناولت إدارة النصرة، برئاسة مصالي المعمر، إدراج نواة دفاع خارجي. بدلا من الأرجنتيني فونيس موري.

* مَوعِد المباراة والقناة الناقلة.

وتقام المباراة بين النصر ونادي الوحدة، الساعة التاسعة مساء السبت، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض.

وتبث شبكة قنوات “SSC” حزبي النصر والوحدة. وهِيْ الناقل الحصري لأقوى منافسة فِيْ الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل نادي النصر “المنتظر”.

النصر فِيْ مباراته ضد الوحدة يغيب عَنّْ نجوم عظماء. وفوقهم البرازيلي “الموقوف” أندرسون تاليسكا، الثنائي الأرجنتيني المصاب بيتي مارتينيز وسلطان الغنام.

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.

خط الدفاع علي لقمي – عبد الله مادو – عبد الإله العمري.

– الوسيط غزلان كونان – علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – سامي الناجي.

المهاجمون خالد الغنام – فنسنت أبو بكر – عبد الرحمن غريب.

هذا التشكيل يعَنّْي تغيير مواقف بعض اللاعبين ؛ مثل غريب الذي كان يلعب فِيْ الجناح الأيسر ؛ بالإضافة إلَّى وضع النجاي كلاعب وسط أيمن بدلاً من صناعة الألعاب.

تاريخ الصدامات بين العدل والنقابة.

منذ تطبيق النظام الاحترافِيْ فِيْ 2008-2009، تضافر الانتصار والوحدة فِيْ 18 مواجهة كاملة.

وفِيْ المواجهات الـ 18، حقق النصر 12 مرة، مقابل 3 تعادلات ونفس الخسائر، حيث سجل 33 هدفا و 13 هدفا فِيْ المستقبل.