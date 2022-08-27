دوري روشن| برأسية أبو بكر.. النصر يعبر الوحدة

حقق الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم فوزا على نظيره الوحدة بنتيجة 1-0 فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وجرت مباراة النصر والوحدة فِيْ الجولة الأولى من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

شاهد تشكيل النصر والوحدة فِيْ المباراة.

وأحرز الكاميروني فنسنت أبو بكر هدف الفوز فِيْ الدقيقة الثالثة مستخدما تمريرة عرضية لتسديد رأسية فِيْ الزاوية اليمنى لمرم الوحدة.

وفاز النصر بالنقاط الثلاث الأولى من مسيرته فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد نادي الوحدة الصاعد حديثا بدون نقاط.

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يسلط الضوء على مباراة النصر والوحدة

وشهدت ملاعب مرسول بارك حضور مدرب الفريق الأول هِيْرفِيْ رينارد، وكذلك مدرب الأكاديمية فِيْسنتي مورينو لمتابعة المباراة (انظر التفاصيل).

وفِيْ الدقيقة الثالثة، بعد أن سجل أبو بكر هدف الفوز، شهد ملعب مرسول بارك إطفاء الأنوار بشكل كامل، خلافًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (انظر التفاصيل).

وفِيْ الدقيقة 75 تعرض مدافع الوحدة حمد الجزياني لإصابة خطيرة وغادر ملعب المباراة على محفة.

يسلط الضوء على المباراة

وفِيْ الدقيقة 36، ووسط حكَمْ هجومي رائع للنصر، أرسل أيمن يحيى تسديدة مفاجئة، قبل أن يتألق حارس الوحدة منير محمدي بالكرة.

وفِيْ الدقيقة 90 + 3 سدد مهاجم الوحدة جان دافِيْد بوغال كرة ثنائية مذهلة داخل منطقة الجزاء قبل أن تمر الكرة فوق العارضة.

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