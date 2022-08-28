دوري روشن| صراع الجبابرة يشتعل مبكرا بين إيجالو وأبوبكر وتاوامبا

تتجه كل الطرق نحو ظهُور منافسة شرسة وكبيرة داخل دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023 على لقب الهداف فِيْ ظل البداية الشرسة لكثير من الرماح خلال الجولة الأولى من الموسم. لقب الهداف ويضع الجائزة الكبرى على رأس الأولويات فِيْ الموسم الجديد من دوري روشان السعودي.

أوديون إيغالو، هداف الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم والفائز بالجائزة الكبرى الموسم الماضي، والذي سجل هدفاً فِيْ مرمى الخليج فِيْ الجولة الأولى وضرب بقوة فِيْ الدفاع عَنّْ لقب الهداف، هُو المرشح المهاجم الأول لصدارة الهدافِيْن. الدوري النيجيري.

كَمْا دخل دائرة المنافسة بقوة المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، الذي يتطلع إلَّى إلقاء الكثير من الخبرة فِيْ العالم، على عكس الموسم الماضي، وسجل هدفًا فِيْ مرمى الوحدة وقاد النصر للفوز. الدوري الأدنى. قيادة المدرب رودي جارسيا وغرس الثقة فِيْ قلوب الجماهِيْر حول العالم.

كَمْا ظهر بشكل بارز فِيْ سلسلة التهديف للثنائي الهجومي الكبير فِيْ فريق الشباب، الغابوني آرون بوبيندزا والإسباني سانتي مينا، وهما أوراق رابحة حاليًا فِيْ فريق الليث، وسجل هدفًا لثلاثي الشباب. ضد الباطن خلال الجولات الأولى من دوري روشان السعودي للمحترفِيْن.

المنافس الآخر من الأسماء الكبيرة التي تنافس على اللقب منذ سنوات هُو الكاميروني ليندر توامبا، مهاجم التعاون الذي سجل هدفًا فِيْ الأيام الأولى من دوري روشن، وكذلك الكونغولي جاي مبينزا، صاحب القميص المغربي. هداف الدوري الموسم الماضي، ومهاجم الطائي هذا الموسم، وسجل هدفا لفريقه فِيْ الجولة الأولى ووضع نفسه فِيْ دائرة المتنافسين للفوز بلقب هداف دوري الروشن.

فِيْ الجولات القادمة من Roshen League، يأمل المشجعون أن تظهر أسماء أخرى فِيْ الصورة كجزء من المنافسة على لقب هداف Roshen League.