دوري روشن| “فار” ينقذ أبها من ريمونتادا الفِيْحاء

حقق الفريق الكروي الأول لنادي أبها التعادل مع نظيره الفِيْحاء (1-1)، فِيْ مباراة الفريقين، عصر اليوم، “الجمعة”.

أقيمت مباراة أبها والفِيْحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي.

وسجل صالح العمري هدف أبها فِيْ الدقيقة 65 بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء اصطدمت الكرة بالشباك من الزاوية اليسرى.

ورد نواكيمه بتسجيل هدف التعادل للفِيْحاء فِيْ الدقيقة 87 بتلقي تمريرة عرضية من فِيْكتور رويز ليوجه رأسية قوية فِيْ الزاوية اليسرى.

ورفع أبها رصيده إلَّى 4 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليحتل المركز العاشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما يحتل الفِيْحاء المركز 13 برصيد نقطتين.

أبرز مناسبات مباراة أبها والفِيْحاء

وفِيْ الدقيقة 11 سدد سعيد حمصال لاعب أبها تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها حارس الفِيْحاء فلاديمير ستويكوفِيْتش الكرة ببراعة.

وفِيْ الدقيقة 32 سجل ميلان بافكوف هدفا للفِيْحاء بضربة رأس فِيْ الشباك، قبل أن يقرر حكَمْ المباراة إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتعرض لاعب الفِيْحاء باولينيو لإصابة خطيرة، نتيجة تدخل قوي من سعيد اليامي، عَنّْد مغادرته ملعب المباراة، وشارك سلطان مندش بديلا فِيْ الدقيقة 52.

وفِيْ الدقيقة 90 + 1، سجل ميلان بافكوف هدفاً للفِيْحاء، قبل أن يقرر حكَمْ المباراة عدم السماح بالهدف، بعد العودة إلَّى تقنية الفِيْديو “حكَمْ الفِيْديو المساعد”.

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