دوري روشن| قرار جديد من سانتو بعد فوز الاتحاد أمام الرائد

اتخذ البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم قرارا جديدا بعد فوز فريقه على الرائد.

تغلب الاتحاد على مضيفه الرائد 1-0، سجله المدافع أحمد حجازي، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

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ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد سجل الرائد بثلاث نقاط ليحتل المركز العاشر.

وأعطى سانتو للاعبين فترة راحة من التدريبات اليوم السبت، ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد، استعدادا لمواجهة الخليج.

يستضيف الاتحاد نظيره الخليجي الخميس المقبل فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

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