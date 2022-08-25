دوري روشن| مدربون تحت خطر الإقالة.. والجولات الأولى فاصلة

مع انطلاق دوري روشان للمحترفِيْن السعودي مساء الخميس، تحول انتباه الجماهِيْر فِيْ مختلف الأندية إلَّى مستقبل العديد من المدربين، الذين يواجهُون تحديات صعبة، حيث لا بديل سوى الفوز واستعادة الانتصارات.

بين عقود جديدة وتجديد الثقة، قرارات إدارات 16 ناديًا يتنافسون فِيْ دوري الروشن خلال الموسم الجديد، وسط مخاوف من التعثر فِيْ الجولات الأولى من الموسم، للبقاء فِيْ مراكزهم للمدة التي دامت ممكن، وتحقيق حلم التتويج بالبطولة فِيْ نهاية الموسم.

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* الهلال وفرصة رامون دياز

يتصدر رامون دياز، مدرب نادي الهلال، المشهد التدريبي فِيْ دوري روشان السعودي. تم تجديد عقده لموسم كامل، من قبل المتصدر، بعد نجاحه فِيْ الدوري الموسم الماضي، لكنه يواجه تحديًا صعبًا، لأنه لم يضم أي تعاقدات جديدة، فِيْ الميركاتو الصيفِيْ.

* النصر ومهمة رودي جارسيا

وفِيْ دوري الروشن السعودي، يظهر رودي جارسيا، مدرب فريق النصر، الذي تم التعاقد معه فِيْ الانتقالات الصيفِيْة الأخيرة، فِيْ الصورة بعقد ضخم يمنحه راتبا قدره 4 ملايين يورو سنويا، فِيْ محاولة. لتضع العالم فِيْ السباق على اللقب.

* الاتحاد وحلم نونو سانتو

من الوجوه الجديدة التي يمثل الموسم الجديد والفترات الأولى بالنسبة له مرحلة أساسية فِيْ مسيرته مدرب الاتحاد، نونو سانتو، الذي أثار الجدل على الرغم من اسمه الكبير. بسبب خلافاته السابقة مع الإدارة، بسبب ملف المحترفِيْن، ثم بسبب موافقته على إبقاء اللاعبين فِيْ قائمة العميد الموسم المقبل.

* مدربين فِيْ مهب الريح

تنازع مجموعة أخرى من المدربين على سباق دوري روشان السعودي الذين يطالبون بنتائج مبهرة من الجماهِيْر أو يغادرون فِيْ الأسابيع الأولى ؛ مثل فِيْسنتي مورينو، مدرب الشباب الجديد، شاموسكا، مدرب التعاون، وبيدرو إيمانويل، مدرب الخليج ؛ إنهم ثلاثي جديد يتطلعون إلَّى المنافسة أو البقاء على قيد الحياة.