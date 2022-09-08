دوري روشن| “هدف عكسي”.. الوحدة يهزم أبها ويحصد أول 3 نقاط

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة على نظيره أبها بنتيجة 1-0، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلَّى 3 نقاط فِيْ المركز العاشر، فِيْما تجمد رصيد أبها عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز 11 فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي.

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وسجل سعد ناطق، مدافع نادي أبها، الهدف الوحيد للمباراة عَنّْ طريق الخطأ، فِيْ الدقيقة 49، بعدما اصطدمت الكرة بجسده خلال ركلة ركنية لفريق الوحدة.

وكانت الكرة قاومت أنسيلمو فِيْ الشوط الأول وتحديداً فِيْ الدقيقة 36 بعد أن اصطدمت تسديدته بالعارضة.

وفِيْ الدقيقة 82، فشل نادي أبها فِيْ تحقيق التعادل بعد أن ارتطمت تسديدة ديفِيْد بوجال بالقائم الأيمن لحارس الوحدة.