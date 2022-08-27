دوري روشن| 3 مباريات فِيْ ختام الجولة الأولى.. وماذا ينتظر النصر

يسدل الستار الليلة على الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق لموسم 2022-2023، من خلال 3 مباريات ؛ تتم تحت شعار البحث عَنّْ بداية قوية وجمع النقاط الثلاث الأولى فِيْ طريقك للتنافس على اللقب.

فِيْ الجولة الأولى، يتجه الأنظار إلَّى أول فريق كرة قدم لنادي النصر، الذي يفتتح مشواره مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بمواجهة شرسة يلتقي فِيْها بالوحدة الذي يقبل الفوز الوحيد للعالم. فنجان.

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يصل نصراوي الدولي إلَّى المباراة بدون خدمات لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع الألعاب، ويراهن على نجومه أمثال عبد الرحمن غريب وجيسلان كونان وديفِيْد أوسبينا، ويلعب بطريقة 4-3-3، ويتطلع. لأول فوز له فِيْ السباق للموسم الجديد، ليفوز بثلاث نقاط، متطلعًا وراء التتويج.

ويسعى النصر لحل العقبة الأولى فِيْ طريقه للتتويج بالدوري مع رودي جارسيا، والتي لا بديل لها سوى الفوز للتقدم إلَّى القمة قريباً.

* التعاون مع الفتح .. ولقاء “الوسط” بين أبها والرائد

وفِيْ مباراة أخرى، يلتقي فريق التعاون مع الفاتح، فِيْ ملعب الأخير، فِيْ مواجهة صعبة وشرسة، يسعى فِيْها الفريقان إلَّى تسجيل 3 نقاط فِيْ بداية المشوار.

والتعاون يجلب لعبة الورقة الرابحة إلَّى الاجتماع ؛ مثل فلافِيْو سيلفا ونالدو جوميز ومايلسون وأشرف المهداوي وألفارو ميدران وسميهان النبت وليندر توامبا، رأس الحربة الكاميروني.

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من جهته، يعتمد نادي الفتح، بتوجيه من المدير الفني دونيس، على قوته الهجومية، سواء كانت صفقات جديدة أو لاعبين قدامى، لجني النصر، والحصول على أول 3 نقاط باهظة الثمن، فِيْ السباق على البطولة.

فِيْ المباراة الثالثة، يلتقي أبها مع الرائد، على رأس منتصف الطاولة كَمْا يطلق عليه، فِيْ ظل جهُود الفريقين، للحصول على أول 3 نقاط، بحثًا عَنّْ مركز فِيْ منطقة الأمان. فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي كَمْا كان الحال الموسم الماضي.