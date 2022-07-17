دولة آسيوية تأمر الشركات المحلية بتعليق سداد القروض الأجنبية.. هل نشهد تعثرا جديدا

أمر البنك المركزي فِيْ ميانمار الشركات والبنوك بتعليق وإعادة جدولة سداد القروض الأجنبية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، فِيْ أحدث جهُوده للسيطرة على …

وذكرت وكالة أنباء “ميانمار الآن” أن البنك المركزي أصدر أمرًا فِيْ 13 يوليو بوقف سداد القروض الخارجية.

وقال بيان البنك المركزي “وفقًا لقانون الصرف الأجنبي وقواعد إدارة النقد الأجنبي، يجب تعليق سداد القروض الأجنبية، بما فِيْ ذلك الفوائد، ويجب على البنوك المرخصة إعادة ترتيب الموقف مع عملائها … فِيْما يتعلق بجدول السداد”. .

أدى خفض قيمة عملة كيات الميانمارية مقابل الدولار إلَّى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية فِيْ بلد يعاني بالفعل من أزمة عميقة منذ استيلاء الجيش على السلطة فِيْ انقلاب وحشي العام الماضي، مما أعاق مسيرة 10 سنوات من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

يتعرض عدد كبير من الدول لخطر التخلف عَنّْ سداد الديون الخارجية بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلَّى صعوبة تمويل استيراد السلع الأساسية.