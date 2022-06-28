دولة أوروبية تعتزم دعم الأسر بـ8.4 مليار دولار لمواجهة التضخم

أفادت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية أن المشرعين الفرنسيين وعدوا بنسبة 4٪ بتكلفة 8 مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.

ونقلت رويترز عن تقرير في الصحيفة نُشر يوم الأحد، أن الزيادات المخطط لها ستنطبق على استحقاقات رعاية الأسر والعاطلين والمعاقين، بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات، ابتداء من يوليو.

وكان البنك المركزي الفرنسي توقع في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم الفرنسي قد يبلغ 5.6 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 3.4 بالمئة العام المقبل.

بلغ معدل التضخم في فرنسا خلال شهر مارس 4.5٪، ورغم أنه كان أعلى من فبراير حيث سجل 3.6٪، إلا أنه لا يزال أقل معدل تضخم في الغرب الصناعي، وأقل بكثير من بريطانيا التي سجلت 6.2٪ وألمانيا 7.3. ٪، إسبانيا 9.8 ٪ وهولندا. 11.9٪.

كانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت قرارًا يقضي بالحد من قيام شركات الطاقة الحكومية الفرنسية برفع الأسعار إلى حد كبير، مما أزال بعض الضغوط التضخمية على الصناعات التي تعتمد على الغاز والكهرباء.

تمثل المحطات النووية في فرنسا مصدرًا لنحو ثلثي الطاقة، وقد ارتفع مؤشر التضخم للكهرباء بنسبة 4٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.