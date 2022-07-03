دولة إفريقية تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بعد احتجاجات على زيادة التضخم

قالت حكومة غانا إنها ستجري محادثات رسمية مع الحكومة بشأن برنامج دعم، بعد أن نزل مئات الأشخاص إلَّى الشوارع للاحتجاج على مصاعب الحياة المتزايدة.

غانا هِيْ واحدة من أكبر الاقتصادات فِيْ غرب إفريقيا.

أيدت الحكومة القرار فِيْ اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بعد مكالمة هاتفِيْة بين رئيسة البلاد نانا أكوفو أدو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وأكد الصندوق طلب غانا للمساعدة وقال إنه سيبدأ مناقشات مع السلطات فِيْ الأسابيع المقبلة.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز “صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة غانا على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحماية القدرة على تحمل الديون وتحقيق نمو شامل ومستدام والتصدي لتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا والوباء المستمر”.

أفاد محافظ البنك المركزي إرنست أديسون فِيْ مايو الماضي أن غانا واجهت عجزًا إجماليًا فِيْ ميزان المدفوعات بلغ 934.5 مليون دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 429.9 مليون دولار فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محللون إن القرار سيساعد غانا على مواجهة التحديات. قال ويليام دنكان، مؤسس شركة الاستشارات المالية Spire Capital and Advisors “لقد انتظرنا وقتًا طويلاً حتى يحدث هذا لأننا نستطيع القول إن الأمور لن تتحسن قريبًا”.

نزل مئات الأشخاص إلَّى الشوارع فِيْ أكرا هذا الأسبوع للاحتجاج على ارتفاع التضخم وقضايا أخرى. وتباطأ النمو إلَّى 3.3 بالمئة على أساس سنوي فِيْ الربع الأول من 2022 وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 27.6 بالمئة فِيْ مايو.