دولة تخيّر البنوك بين زيادة فوائد المودعين أو مواجهة ضرائب أكثر

وقال إنه سيتم فرض المزيد من الضرائب على البنوك المحلية إذا لم تمنح المودعين فائدة أعلى على مدخراتهم، مما يزيد الضغط الحكومي على القطاع المصرفِيْ لتقاسم مكاسبه من أسعار الفائدة المرتفعة مع المدخرين.

وصل سعر الفائدة الرئيسي فِيْ بولندا إلَّى أعلى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلَّى زيادة أرباح البنوك، ولكنه فِيْ نفس الوقت يضغط على ميزانيات الأسر فِيْ بلد ينتشر فِيْه معدل الرهُون العقارية المتغيرة.

“لا أريد أن أتخذ قرارات نيابة عَنّْ المصرفِيْين، لكن النسبة يجب أن تكون ملموسة، لا تتماشى مع التضخم، ولكنها كافِيْة حتى يشعر الناس بأن هذه الأموال لن تفقد نفس القيمة عَنّْدما تكون فِيْ البنك، وأضاف كاتشينسكي فِيْ خطاب ألقاه فِيْ مدينة بياليستوك الشرقية يوم السبت. .

وأكد “إذا لم ينجح الأمر على هذا النحو، فسيتعين علينا فرض ضرائب على تلك الأرباح وهذا كل ما فِيْ الأمر”.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافِيْكي، قد انتقد البنوك فِيْ وقت سابق لعدم تقديم مزايا كافِيْة للمدخرين.

وقال مورافِيْكي الشهر الماضي إنه سيستخدم “تكتيكات مقنعة” لحملها على فعل المزيد.