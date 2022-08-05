دولة ترفع الحد الأدنى للأجور إلَّى 7.38 دولار فِيْ الساعة

أعلنت وزارة التشغيل والعمل يوم الجمعة أنها ستحدد الحد الأدنى للأجور عَنّْد 9،620 وون (7.38 دولار أمريكي) فِيْ الساعة للعام المقبل.

الحد الأدنى للأجور للعام المقبل هُو 460 وون، وهُو ما يزيد بنسبة 5 فِيْ المائة عَنّْ الحد الأدنى للأجور لهذا العام البالغ 9160 وون.

فِيْ العام المقبل، سيصل الأجر الشهري إلَّى 2،010،580 وون بناءً على 209 ساعة عمل شهريًا.

سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فِيْ جميع أماكن العمل بغض النظر عَنّْ أنواع الصناعات.

وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور قد اتخذت مثل هذا القرار خلال جلستها الكاملة يوم 29 يونيو من هذا العام.