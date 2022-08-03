دولة تسمح للمغتربين باستيراد سيارات مع إعفاء ضريبي

سمحت سريلانكا يوم الثلاثاء للمغتربين باستيراد السيارات الكهربائية مع الاستفادة من استرداد الضرائب لتحفِيْزهم على إرسال عملات أجنبية لتجديد احتياطياتهم.

وصرح وزير التوظيف بالخارج مانوشا ناناياكارا للصحفِيْين عقب قرار الحكومة يوم الاثنين “إننا نقدم هذه الميزة الضريبية غير المسبوقة لتشجيع المغتربين على إرسال العملات الأجنبية إلَّى الوطن من خلال النظام المصرفِيْ القانوني”.

وأضاف أن الوافدين سيتمكنون من إنفاق نصف الحوالات المرسلة لشراء سيارة، وقيمتها القصوى 65 ألف دولار، فِيْما سيتمكن من يرسلون مبالغ صغيرة من شراء الأجهزة المنزلية مع استرداد الضريبة فِيْ المطار.

يستخدم المغتربون السريلانكيون قنوات غير رسمية لإرسال الأموال إلَّى الدولة التي تطبق سعر صرف أفضل، حيث يُتهم البنك المركزي السريلانكي بالحفاظ على العملة المحلية بسعر مبالغ فِيْه.

حظرت السلطات السريلانكية استيراد السيارات فِيْ مارس 2022، حيث بدأت عمليات الإغلاق فِيْ جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة كوفِيْد فِيْ الإضرار بقطاع السياحة فِيْ البلاد وتبديد مواردها المالية.

قبل حظر الاستيراد، كانت رسوم السيارات تتراوح بين خمسة إلَّى 50 ألف دولار، حسب الطراز.

وتراجع إرسال الأموال من الخارج، الذي كان مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية للاقتصاد، بأكثر من 50٪ من 3.3 مليار دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022 إلَّى 1.6 مليار دولار فِيْ نفس الفترة من عام 2022.

تخلفت الدولة عَنّْ سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فِيْ أبريل.

فِيْ بداية شهر يوليو، أدت مظاهرات حاشدة قام بها السريلانكيون الغاضبون إلَّى رحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي لجأ إلَّى سنغافورة قبل استقالته.

بلغ معدل التضخم فِيْ سريلانكا 60.8٪ فِيْ يوليو، لكن الاقتصاديين المستقلين يقولون إنه تجاوز 100٪.

تجري سريلانكا حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، لكن المسؤولين يقولون إن العملية قد تستغرق شهُورًا.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يحتاج حوالي ربع سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليونًا إلَّى مساعدات غذائية، وأكثر من خمس عائلات من أصل ست ليس لديها ما يكفِيْ من الطعام أو شراء طعام رديء الجودة.