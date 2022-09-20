دولة خليجية ترفض طلب ترسية مناقِصَّة لشركة نفط كبرى.. لهذا السبب

رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة بدولة الكويت طلب ترسية مناقِصَّة مركز دعم تكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الكَمْبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة والأجهزة الطرفِيْة وملحقاتها لجميع مواقع الشركة لإحدى الشركات. التي عرضت أدنى الأسعار بمبلغ 8.27 مليون دينار لمدة 5 سنوات و 7 أشهر.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عَنّْ مصادر مطلعة، أن سبب رفض الجهاز يرجع إلَّى مخالفة العطاء الأقل سعراً مع شروط ومواصفات العطاء وطلب دراسة العطاءات التالية. وتزويد الجهاز بالتوصية، فِيْما طالبت الهِيْئة بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة فِيْ العطاء.

وبحسب المصادر، رفضت الوكالة أيضا طلب شركة نفط الكويت إصدار أمر التغيير الأول بتخفِيْض مبلغ إجمالي قدره 2.433 مليون دينار، بما يعادل 25.01٪ من قيمة عقد المناقِصَّة لشراء وتوريد خطوط الأنابيب. للحفر التنموي لحذف البنود 4 و 5 و 6 و 7 بسبب عدم قدرة المورد على تسليم المواد المطلوبة فِيْ الوقت المحدد.

ولفتت إلَّى أن جهاز المناقصات المركزية طلب من المشاركين فِيْ العطاء تقديم خدمات التمريض بمستشفى الأحمدي وعياداته الخارجية لتمديد التأمين الأولي لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من إجراءات الترسية.

وأوضحت المصادر أن الجهاز سمح لشركة الصناعات البتروكيماوية بموازنة الأسعار المعروضة من قبل شركة فِيْنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات (أقل الأسعار) دون تغيير السعر الإجمالي، وذلك بسبب انخفاض رواتب الوظائف الحرجة المتعلقة بالعطاء. لتوريد عمالة الصيانة والمساندة لتشغيل مصانع الشركة.