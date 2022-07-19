دولة عربية تخفض استثماراتها فِيْ سندات الخزانة الأمريكية

وأظهرت البيانات أن اليابان والصين خفضتا استثماراتهما فِيْ سندات الخزانة الأمريكية، كَمْا خفضت السعودية الاستثمار.

للشهر الثالث على التوالي، تراجعت الاستثمارات اليابانية فِيْ سندات الخزانة الأمريكية، بينما سجلت الصين انخفاضًا دون تريليون دولار لأول مرة منذ سنوات.

وأظهرت بيانات الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء أن استثمارات اليابان بلغت 1.212 تريليون دولار أمريكي فِيْ نهاية مايو الماضي، انخفاضًا من 1.218 تريليون دولار فِيْ أبريل.

يأتي التراجع متزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية وعواقبها المالية الكبيرة على الدول، على عكس ارتفاع تكاليف الواردات وتزايد التضخم فِيْ مختلف دول العالم، فِيْ وقت تواجه فِيْه اليابان تحديات تتعلق بتراجعها. عملة.

وبالمثل، كثفت اليابان خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشترياتها من الطاقة، وسط أزمة الكهرباء التي تعيشها وضغطت على أداء الشركات والمصانع العاملة فِيْ البلاد.

أما بالنسبة للصين، فقد سجلت فِيْ مايو الماضي أدنى قيمة للاستثمار فِيْ أدوات الدين الأمريكية منذ أكثر من 12 عامًا، حيث بلغت 980.7 مليار دولار.

انخفض استثمار الصين فِيْ السندات والأذون الأمريكية فِيْ مايو الماضي، منخفضًا من 1.003 تريليون دولار فِيْ أبريل السابق، و 1.078 تريليون دولار على أساس سنوي.

يتناقض تراجع الاستثمارات اليابانية والصينية مع الارتفاع الحاد فِيْ عائدات السندات الأمريكية فِيْ مايو الماضي، فِيْ أعلى 10 سنوات، مما جعلها وجهة استثمارية جذابة.

يعد سوق السندات والأذون فِيْ وزارة الخزانة الأمريكية أكبر سوق عالمي لهذا النوع من أدوات الدين، حيث تستثمر فِيْه أكثر من 50 دولة.

تعد استثمارات الصين فِيْ السندات الأمريكية من بين أصولها الاحتياطية بالعملة الصعبة، والتي بلغ مجموعها أكثر من 3.2 تريليون دولار، اعتبارًا من يونيو الماضي.

على الصعيد العالمي، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية فِيْ أدوات الدين الأمريكية حتى نهاية مايو الماضي نحو 7.421 تريليون دولار، موزعة على أكثر من 100 دولة حول العالم.

فِيْ المرتبة الثالثة بعد الصين، جاءت المملكة المتحدة التي سجلت استثمارات إجمالية قدرها 634 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، ارتفاعا من 612 مليار دولار فِيْ نهاية أبريل الماضي.

وفِيْما يتعلق بالدول العربية، أظهرت البيانات أن السعودية خفضت أيضًا هذه الاستثمارات من 127.3 مليار دولار فِيْ مايو 2022 إلَّى 114.7 مليار دولار فِيْ مايو 2022.

تعود الاستثمارات السعودية فِيْ أدوات الدين الأمريكية إلَّى أكثر من 4 عقود، وتحصل المملكة بشكل دوري على عوائدها من الاستثمار فِيْ السندات والأذون الأمريكية، وهِيْ أشكال من الاستثمار المجدي.