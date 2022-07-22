دولة عربية تكشف عَنّْ مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

قال وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، إن المملكة تتفاوض مع الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء

وأضاف الوزير فِيْ مقابلة مع “رويترز”، الخميس، “نتمنى توقيع اتفاق لتأسيس المصنع قبل نهاية العام الجاري”، لكنه امتنع عَنّْ ذكر أسماء الشركات.

كَمْا لم يذكر مازور حجم الاستثمار الذي سيحتاجه، لكنه أشار إلَّى أنه سيكون مصنعًا عملاقًا.

وأوضح الوزير أن المصنع المخطط لبطاريات السيارات الكهربائية “سيوفر قوة دفع كبيرة لقطاع السيارات المحلي”، وسيستفِيْد من توافر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات فِيْ البلاد.

وقال إن الطلب على مثل هذه البطاريات يتزايد فِيْ الخارج وداخل المغرب، حيث تخطط سيتروين لمضاعفة طاقتها الإنتاجية فِيْ غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية فائقة الصغر.

وأشار مازور إلَّى أن المغرب لديه مصانع لإنتاج سيارات رينو وستيلانتس بطاقة إنتاجية مجتمعة 700 ألف سيارة.

وقال “نهدف إلَّى إنتاج مليون سيارة فِيْ غضون ثلاث إلَّى أربع سنوات قادمة”.

واحتلت صادرات نحو 250 مصنعا مغربيا للسيارات وقطع غيارها المركز الأول فِيْ الصادرات الصناعية إلَّى المغرب خلال السنوات السبع الماضية متجاوزة مبيعات الفوسفات.

حتى مايو من العام الجاري، بلغت مبيعات قطاع السيارات فِيْ المغرب 4.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 24٪.

وذكر مزور أن أول وثاني السيارات الأكثر مبيعًا فِيْ أوروبا، وهما داسيا سانديرو وبيجو 208، يتم تصنيعهما فِيْ المغرب.

وأضاف أنه لزيادة تنافسية البلاد أمام الصين والهند، فإنها تخطط لزيادة نسبة قطع الغيار المصنعة محليًا فِيْ السيارات التي تصدرها إلَّى 80٪، ارتفاعًا من 65٪ حاليًا.

وشدد على أن “صناعة السيارات والطيران محركات للابتكار الصناعي فِيْ البلاد”.