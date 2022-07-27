دولة “نهر الروبيان”.. قِصَّة اكتشاف الجمبري الكاميروني

تقع الكاميرون على ساحل المحيط الأطلسي بين نقطة التقاء وسط وغرب إفريقيا، وهِيْ كلمة الكاميرون عَنّْدما اكتشفها البرتغاليون.

أطلق عليها المستكشفون البرتغاليون فِيْ ذلك الوقت اسم “ريو دوس كاماريس” أو “نهر الروبيان” بسبب وفرة القشريات التي تم اكتشافها فِيْ المنطقة، واليوم يعتبر الجمبري المنتج الرئيسي لتصدير المأكولات البحرية إلَّى الكاميرون، ويعمل به أكثر من 1500 شخص فِيْ قطاع الجمبري فِيْ الكاميرون فِيْ عملية استزراع الجمبري وكذلك اصطياده من الجمبري النهري بواسطة الصيادين المحليين، وفِيْ التقرير التالي سنطلعكَمْ على سعر تصدير الجمبري الكاميروني.

قِصَّة الجمبري الكاميروني

تم اكتشاف نهر الروبيان من قبل المستكشفِيْن البرتغاليين فِيْ القرن الخامس عشر، وسميت المنطقة “ريو دوس كاماريس” بسبب وفرة الجمبري فِيْ البحر. أطباق محضرة من الجمبري أو الجمبري، فهُو الطبق الرئيسي للسكان المحليين والسياح الأجانب بسبب وفرة الجمبري فِيْ البلاد بشكل كبير.

تم وصف الجمبري الشبح لأول مرة فِيْ عام 1850، عَنّْدما استخدم الروبيان فِيْ المقام الأول كطعم للصيد. ومع ذلك، خلال الخمسينيات من القرن الماضي، زاد الاهتمام العلمي بها وتم دراستها على نطاق واسع فِيْ البيئات المختبرية. دولة الكاميرون، واليوم هِيْ واحدة من أهم الدول المصدرة للجمبري فِيْ العالم.

يوجد أكثر من 3000 نوع من الروبيان، ولكن لا يوجد سوى خمسة أنواع من الروبيان يتم صيدها وتعتبر مستدامة الروبيان الوردي من ولاية أوريغون، والروبيان المصيد من المحيط الهادئ، والروبيان البني والأبيض من خليج المكسيك، باستثناء الجمبري الكاميروني.

أسعار سوق تصدير الجمبري والروبيان الكاميروني

فِيْ عام 2017، بلغ سعر الكيلوجرام من الروبيان والجمبري حوالي 2.25 دولار أمريكي.

فِيْ عام 2022، بلغ سعر الكيلوجرام من الروبيان حوالي 4.40 دولار أمريكي.

فِيْ عام 2022، تغير سعر التصدير إلَّى 6.64 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام الواحد.

فِيْ عام 2022، كان النطاق السعري التقريبي لتصدير القريدس والروبيان الكاميروني هُو 3.02 دولار إلَّى 2 دولار.

أفضل 5 مطاعم للروبيان الكاميروني

يعتبر الجمبري الكاميروني من الأطباق الرئيسية والمفضلة لدى سكان الكاميرون والسياح الأجانب القادمين إلَّى المدينة. ومن أفضل المطاعم التي تقدم أفضل المأكولات البحرية وخاصة الجمبري الكاميروني ما يلي –

مطعم “Le Paquebot”

مطعم “La Baleine Bleue”

مطعم اكواريوس مارينا 2000

مطعم “لا كاسا دي بابيل دوالا 237”

مطعم سلطان كباب

تقع معظم هذه المطاعم فِيْ مدينة دوالا، يمكنك اختيار ما تريد من جميع المأكولات البحرية اللذيذة وخاصة الجمبري أو الجمبري الكاميروني.