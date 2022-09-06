دول الخليج تطالب “نتفلكس” بإزالة المحتوى المخالف أو اللجوء للقضاء

دعت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، منصة “نتفليكس” إلَّى إزالة المحتوى الذي يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي ويتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية والاجتماعية.

أعلنت الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، عَنّْ اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة “نتفليكس” فِيْ البلاد.

وقال البيان “منذ أن لوحظ فِيْ الفترة الأخيرة أن منصة Netflix تبث بعض المواد والمحتوى المرئي الذي ينتهك ضوابط المحتوى الإعلامي فِيْ دول مجلس التعاون، وهُو ما يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والاجتماعية. وبناءً عليه، تم الاتصال بالمنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فِيْ ذلك المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الامتثال للوائح “.

وأكد البيان “ستقوم الجهات المختصة بمراقبة التزام المنصة بالتوجيهات. فِيْ حالة استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء القرار بعد عرض مسلسل “ساندمان” على شبكة “نتفليكس”، ما أثار موجة من الجدل على نطاق واسع.

وتفاعل العديد من المغردين على موقع تويتر مع قرار الخليج ضد “نتفليكس” بسبب المسلسل الذي احتوى على مشاهد إباحية ومثلية جنسية.

ليست هذه هِيْ المرة الأولى التي يدعو فِيْها الخليج لحجب محتوى نتفليكس، حيث دعا محام كويتي إلَّى حجب منصة “نتفليكس” فِيْ بلاده منذ عدة أشهر ؛ جاء ذلك فِيْ سياق عرضه للفِيْلم العربي “الأصدقاء والأعزاء”.

كانت هناك أيضًا العديد من الأصوات المتناثرة والادعاءات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ السنوات الأخيرة التي لفتت الانتباه إلَّى محتوى المنصة العالمية وترويجها للشذوذ.

وبالعودة إلَّى مسلسل The Sandman فقد بلغت ميزانيته حوالي 165 مليون دولار أي حوالي 15 مليون دولار للحلقة الواحدة.

مستوحاة من كاريكاتير نيل جايمان، يرتكز فِيْلم Th Sandman على عوالم مليئة بالأحلام والسحر والكوابيس فِيْ عالم تتحكَمْ فِيْه ظواهر مثل الأحلام والموت والرغبة.

تدور الحبكة حول مورفِيْوس، سيد الأحلام، وهُو يحاول إعادة بناء مملكته بعد أن سجنه البشر لما يقرب من مائة عام. يسافر إلَّى الجحيم للقاء لوسيفر، ويتعقب كابوسًا شريرًا اسمه كورنثيان بأسنان فِيْ عينيه، ويعقد صفقة مع ويليام شكسبير، ويشرع فِيْ رحلة شخصية طويلة للتراجع عَنّْ خطايا عائلته، ويتعامل مع التشخيصات الأبدية التي لا نهاية لها. كَمْوت ورغبة ويأس.