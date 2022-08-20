دول بدون فيزا للسعوديين 2022 ، قد أثار الهام العديد من المواطنين السعودين حول التعرف على الدول التي يمكنهم الدخول اليها عبر جواز السفر دون الحاجة الى فيزا ، كما انه تسمح العديد من الدول لحاملي جوازات السفر السعودية بدخول البلاد بدون تأشيرة “فيزا ” ، حيث يُصنف جواز السفر السعودي كواحد من جوازات السفر القوية جدًا التي تعفي صاحبه من التقدم للحصول على تأشيرة ، ومن متاعب الذهاب إلى السفارات ، تابعوا معنا .

جواز السفر السعودي قوة 2022

يُعرَّف جواز السفر السعودي بأنه جواز سفر قوي من قبل عدد الدول التي تسمح لحامله بدخوله بدون تأشيرة، بالإضافة إلى الدول التي تسمح لهم بالسفر إليها، والحصول على تأشيرة بعد الوصول إلى أراضيها، والدول. التي تسمح لـ eTA. في المجموع، يمكن للسعوديين الآن دخول ما يقرب من 79 دولة، 41 منهم بدون تأشيرة، و 34 دولة تمنحهم تأشيرة بعد الوصول إليها، وثلاث دول تسمح بـ eTA. وعلى هذا الأساس، يحتل جواز السفر السعودي المرتبة 68 عالمياً. في حين أن هناك حوالي 151 دولة، يحتاج السعوديون إلى تأشيرة للدخول.

الدول بدون تأشيرة للسعوديين 2022

تشمل الدول التي تسمح للسعوديين بالسفر إليها بدون تأشيرة

البحرين (حرية البقاء).

مصر (90 يوم).

الأردن (مدة 90 يوم).

الكويت (30 يوم).

المغرب (مدة 90 يوم).

لبنان (180 يوم).

سلطنة عمان (90 يوم).

دولة قطر (الدخول معلّق الآن).

سوريا.

تونس (90 يوم).

الإمارات العربية المتحدة (مدتها 90 يومًا).

بربادوس (90 يومًا).

بيلاروسيا (المدة 30 يومًا).

بوتسوانا (90 يوم).

دومينيكا (مدتها 21 يومًا).

الإكوادور (فترة 90 يومًا) t.

السلفادور (المدة 90 يومًا).

جورجيا (المدة 360 يوم).

جواتيمالا (90 يومًا).

هايتي (90 يومًا).

هندوراس (المدة 90 يومًا).

هونج كونج (المدة 30 يومًا).

إندونيسيا (المدة 30 يومًا).

كازاخستان (المدة 90 يومًا).

كوسوفو (مدة 90 يوم).

قيرغيزستان (60 يومًا).

ماليزيا (المدة 90 يومًا).

موريشيوس (90 يومًا).

ميكرونيزيا (30 يوم).

نيكاراغوا (المدة 90 يومًا).

بنما (مدة 180 يوم).

الفلبين (المدة 30 يومًا).

سانت كيتس ونيفيس (90 يومًا).

كوريا الجنوبية (المدة 30 يومًا).

سانت فنسنت وجزر غرينادين (30 يومًا).

أوكرانيا (المدة 90 يومًا).

فانواتو (المدة 30 يومًا).

الدول التي ليس لديها تأشيرة للسعوديين إلا بعد وصولهم إلى أراضيهم

هناك بعض الدول التي تسمح أيضًا للسعوديين بالسفر إليها بدون تأشيرة، ولكن يجب إصدار التأشيرة عند دخول البلاد. هذه الدول هي

أذربيجان (المدة 30 يومًا).

بوليفيا (30 يوم).

بروناي (المدة 30 يومًا).

الجابون.

غينيا بيساو (المدة 90 يومًا).

إيران (المدة 30 يومًا).

العراق.

كينيا (المدة 30 يومًا).

لاوس (المدة 30 يومًا).

ماكاو (30 يومًا).

مدغشقر (90 يوم).

ملاوي.

جزر مولدوفا.

موريتانيا.

موزمبيق (30 يومًا).

نيبال (المدة 90 يومًا).

بالاو.

رواندا (30 يومًا).

ساموا (60 يومًا).

السنغال.

سيشيل.

سيرا ليون.

الصومال.

طاجيكستان.

تنزانيا.

تايلاند (مدة 15 يومًا).

تركيا (30 يوم).

TUV (المدة 30 يومًا).

الدول التي تمنح السعوديين تصريحًا إلكترونيًا للسفر إلى (eTA)

eTA تعني تصريح السفر الإلكتروني، وهو ما يعني تصريح السفر الإلكتروني. تشمل الدول التي تسمح للسعوديين بالسفر إليها بالحصول على تصريح سفر إلكتروني ما يلي

نيوزيلندا (المدة 90 يومًا).

باكستان.

سريلانكا (المدة 30 يومًا).

الدول الأوروبية بدون تأشيرة للسعوديين

قد يرغب العديد من السعوديين في السفر إلى دولة أوروبية للدراسة أو العمل أو حتى للسياحة. هناك ثلاث دول أوروبية تسمح لمواطني المملكة بدخول المملكة بدون تأشيرة، وهي كوسوفو (لمدة 90 يومًا)، وجورجيا (لمدة 360 يومًا)، وبيلاروسيا (لمدة 30 يومًا). .

الدول الممنوعة من السفر إليها للمواطنين السعوديين 2022

قائمة الدول التي يُمنع السعوديون من السفر إليها تشمل الدول التالية

ليبيا.

إلى من.

أرمينيا.

أثيوبيا.

فيتنام.

إندونيسيا.

الهند.

دول بدون فيزا للسعوديين 2022 ، كما اوضحنا لكم أن جواز السفر الخاص بالمملكة العربية السعودية والذي تم تصنيفه لدى العديد من الدول كونه من الجوازات القوية حول العالم ، كما وضعنا لكم قائمة الدول التي لا تتطلب تأشيرة إلا بعد وصولها إلى أراضيها .