دونالد ترامب ينحاز للسعودية في ملف رياضة الجولف 

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جمعية الجولف المحترفة الأمريكية، المعروفة باسمها المختصر PGA، وأشاد ببطولة LIV Golf Championship، التي يمولها صندوق الاستثمار العام للاستفادة من فرص الاستثمار في الرياضة العالمية، كجزء من تنويع الاقتصاد في الداخل. برنامج رؤية 2030 الطموح.

رأي دونالد ترامب في بطولة LIV

في منشور على موقع Truth Social، كتب دونالد ترامب “كل لاعبي الجولف الذين يظلون مخلصين من كل النواحي لـ PGA غير المؤمنين سيدفعون ثمناً باهظاً ولن يحصلوا إلا على شكر مسؤولي PGA الذين يكسبون ملايين الدولارات سنويًا.”

وتابع الرئيس السابق دونالد ترامب إذا لم تأخذ المال الآن، فلن تحصل على أي شيء لاحقًا، وعندها فقط ستعرف مدى ذكاء الموقعين الأوائل، حسبما ذكرت شبكة CNN.

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وفقًا لـ CNN، LIV Golf هو أحدث منافس في جولة PGA، وقد نجح صندوق الاستثمار العام بالفعل في جذب كبار لاعبي الجولف، وأبرزهم Phil Mickelson و Dustin Johnson.

يُعد Phil Mickelson، الفائز بست بطولات كبرى، أحد أكبر الأسماء المشاركة في بطولة Live Golf Championship، وفقًا لـ Euro News.

من ناحية أخرى، تمنع الرابطة الأمريكية لاعبيها من الانضمام إلى بطولة LIV، وقال ميشيلسون “هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للاعبين، ومع ذلك فإن هذه الفرصة تظهر حقيقة عمل جمعية PGA. التي تحب التظاهر بأنها ديمقراطية لكنها في الواقع ديكتاتورية “.

في الواقع، انسحب العديد من كبار النجوم من PGA بسبب القيود التي تفرضها على اللاعبين، معتبرين إياها بطولة LIV تنافسية وموازية.

بدأ داستن جونسون أول ظهور له في لعبة الجولف الحية، بعد إعلان تقاعده من عضوية PGA، وفقًا لـ Euronews.